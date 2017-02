Cyber-shot HX350 z biektywem ZEISS® Vario-Sonnar T* z 50-krotnym zoomem optycznym i trybem Clear Image Zoom 100x

Korpus aparatu HX350 jest utrzymany w stylistyce lustrzanki cyfrowej. Znakomicie leży w dłoni, a dzięki bogatemu zestawowi łatwych w użyciu funkcji stanowi atrakcyjną propozycję także dla wymagających użytkowników. W aparacie zastosowano niewymienny obiektyw, który daje jednak szerokie możliwości twórcze, oferowane zazwyczaj przez produkty o znacznie większych wymiarach. Obiektyw ZEISS® Vario-Sonnar T* pozwala wykonywać zdjęcia w każdych okolicznościach, a dzięki 50-krotnemu zoomowi optycznemu pokrywa zakres ogniskowych od szerokiego kąta do superteleobiektywu (24–1200 mm, w przeliczeniu na format małoobrazkowy). Maksymalne zbliżenie można podwoić do poziomu 100xi przy użyciu funkcji Clear Image Zoom. W rezultacie odległe budynki, ludzie i zwierzęta będą jak na wyciągnięcie dłoni. Nadzwyczajne możliwości obiektywu ZEISS® Vario-Sonnar T* z 50-krotnym zoomem optycznym i trybem Clear Image Zoom 100x[i]

Manualny wybór ustawień oraz elektroniczny wizjer w kompaktowej obudowie o wyglądzie lustrzanki

Wykonany w technologii BSI przetwornik obrazu CMOS Exmor RTM o rozdzielczości 20,4 megapiksela oraz procesor obrazu BIONZ X™

Stabilizator obrazu Optical SteadyShot™ zapewniający stabilne zdjęcia i filmy w jakości Full HD

Tryby śledzenia ostrości i DMF (bezpośrednia ręczna regulacja ostrości) gwarantujące ostrość obrazu nawet podczas fotografowania obiektów w ruchu Największym problemem podczas wykonywania zdjęć z ręki przy dużym zbliżeniu są drgania aparatu. W modelu HX350 ich skutki kompensuje system stabilizacji Optical SteadyShot, którego działanie polega na bardzo szybkim przemieszczaniu się grupy soczewek w obiektywie. Aby zapewnić wyraźniejsze fotografie, system koryguje nawet najmniejsze drgania ręki. Inteligentny tryb aktywny, oparty na opracowanej przez Sony technologii analizy klatek, pomaga z kolei w uzyskaniu ostrych i stabilnych filmów Full HD. Pasjonaci fotografii docenią wykonany w technologii BSI przetwornik obrazu CMOS Exmor R CMOS o efektywnej rozdzielczości 20,4 megapiksela oraz szybki procesor obrazu BIONZ X. Oba elementy pozwolą uzyskać wyraźne fotografie z małą ilością szumów i nieskazitelny materiał filmowy Full HD nawet podczas zdjęć z ręki w pomieszczeniach lub przy słabym oświetleniu. Łatwa obsługa modelu Cyber-shot HX350 nie oznacza braku zaawansowanych możliwości fotografowania. Wyposażenie aparatu obejmuje pierścień do płynnej, ręcznej regulacji zoomu/ostrości, łatwo dostępne pokrętło trybu pracy oraz przycisk funkcji użytkownika umożliwiający szybką regulację często używanych parametrów. Podczas fotografowania i nagrywania filmów Full HD można także korzystać z trybów ekspozycji P/A/S/M. Dla filmowców dodatkową zaletą będzie większa ilość szczegółów w obrazie nagrywanym w trybie 24p, który nadaje materiałowi prawdziwie kinowy wygląd. Aparat oferuje wiele możliwości komfortowego komponowania ujęć. Użytkownik ma do dyspozycji kontrastowy wizjer elektroniczny, który pozwala na wygodne kadrowanie z wysokości oka oraz odchylany ekran LCD o przekątnej 7,5 cm (3,0") i rozdzielczości 921 tysięcy pikseli. Wśród pozostałych funkcji modelu Cyber-shot HX350 na uwagę zasługują sekwencje Motion Shot Video, pozwalające prześledzić w szczegółach sceny o bardzo dużej dynamice, jak np. serw w tenisie czy wymach w golfie. Odbywa się to dzięki serii zarejestrowanych z dużą szybkością, nałożonych na siebie obrazów. Po skończonych zdjęciach aparat można podłączyć do telewizora 4K i podziwiać uchwycone obrazy na dużym ekranie. Zgodność z technologią TRILUMINOS™ Colour obecną w telewizorach BRAVIA™ sprawia, że wyświetlane fotografie ożywają intensywnymi kolorami. Komplet informacji o aparacie HX350 jest dostępny tutaj. Sprzedaż nowego modelu w Europie rozpocznie się w styczniu 2017 r. [i] Przy najszerszym kącie obiektywu Dodaj do: Share Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com



1

2

3

4

5 ( 0 Votes )