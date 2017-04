Kompaktowy superzoom dla podróżnika Canon PowerShot SX730 HS

Canon rozszerza linię aparatów kompaktowych, prezentując smukły i zaawansowany superzoom – PowerShot SX730 HS. Ten kieszonkowy aparat o kompaktowej konstrukcji został wyposażony w matrycę CMOS o rozdzielczości 20,3 MP z procesorem DIGIC 6, dzięki czemu może wykonywać zdjęcia seryjne z szybkością 5,9 kl./s. Niezależnie od tego czy chcesz uwiecznić spontaniczne występy uliczne i tętniące życiem targowiska miejskie, czy fotografujesz zachwycające krajobrazy i zachody słońca – PowerShot SX730 HS będzie idealnym towarzyszem każdej podróży.

Potężny zoom i wysoka jakość na wyciągnięcie ręki PowerShot SX730 HS idealnie nadaje się do zdjęć zarówno z daleka, jak i z bliska. Został wyposażony w szerokokątny obiektyw z 40-krotnym zoomem optycznym i 80-krotnym powiększeniem ZoomPlus. Smukła konstrukcja – zaledwie 39,9 mm grubości – sprawia, że aparat z łatwością zmieści się w kieszeni plecaka lub spodni. Dzięki szybkiemu autofokusowi, który ustawia ostrość zaledwie w 0,12 sekundy, ośmiu trybom inteligentnej stabilizacji obrazu oraz zaawansowanej 5-osiowej dynamicznej stabilizacji obrazu w trybie wideo, zdjęcia i filmy Full HD zawsze będą idealnie ostre i stabilne. Prosta droga do kreatywności PowerShot SX730 HS oferuje dodatkowe rozwiązania, które pomogą uwolnić kreatywność. Na przykład w trybie Creative Shot, który można szybko i łatwo włączyć nawet w ruchu, aparat automatycznie tworzy pięć dodatkowych wersji zdjęcia z różnymi filtrami i efektami, podpowiadając nowe i nieoczekiwane sposoby uwiecznienia fotografowanego obiektu. Użytkownicy aplikacji Instagram™ z pewnością docenią tryb Short Clip Movie, który rejestruje cztero- lub pięciosekundowe filmy Full HD z różnymi opcjami odtwarzania, takimi jak zwolnione lub przyspieszone tempo. Dodatkowo duży, odchylany ekran LCD o przekątnej 7,5 cm pozwala robić zdjęcia nawet z trudno dostępnych miejsc i tym samym uzyskać interesującą kompozycję, a funkcja datownika umożliwia precyzyjne osadzenie każdej podróży w czasie. Fotografuj, udostępniaj i wspominaj Łączność Wi-Fi pozwala szybko połączyć aparat ze smartfonem i podzielić się najważniejszymi momentami z przyjaciółmi i rodziną, niezależnie od tego, czy zwiedzasz światowe stolice, czy spędzasz weekend za miastem. Możesz też nawiązać stałe połączenie między aparatem a smartfonem przez Bluetooth®1 i przeglądać zdjęcia, kiedy aparat jest bezpiecznie schowany w torbie. Łączność Bluetooth®1 pozwala też zdalnie sterować aparatem, co przydaje się np. do grupowego selfie z nowymi przyjaciółmi. Dzięki aplikacji Canon Camera Connect łatwo zsynchronizujesz lokalizację każdego zdjęcia z danymi GPS ze smartfona, aby móc odszukać na mapie miejsce każdej swojej przygody. PowerShot SX730 HS – kluczowe korzyści: Podróżuj z lekkim bagażem i uchwyć więcej na dużym zbliżeniu

Uwiecznij każdą ważną chwilę, w dzień lub w nocy

Bezproblemowo nagrywaj wysokiej jakości filmy Full HD

Intuicyjna obsługa i zaawansowane funkcje

1. Wykorzystano technologię Bluetooth® o niskim zużyciu energii. Znak słowny i logo Bluetooth® to zastrzeżone znaki towarowe należące do Bluetooth SIG, Inc., a Canon Inc. używa ich na licencji. Inne znaki i nazwy towarowe są własnością odpowiednich podmiotów.



