OLYMPUS OM-D E-M1 Mark II z obiektywem M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40 mm 1:2.8 PRO

OM-D E-M1 Mark II przewyższa wszelkie oczekiwania, jakie można mieć wobec aparatu z wymienną optyką. Nowy bezlusterkowiec oferuje najwyższą jakość zdjęć i nieporównywalną szybkość działania. Dodatkowo OLYMPUS przygotował program serwisowy, dzięki któremu każdy profesjonalista będzie mógł kontynuować swoją pracę niezależnie od okoliczności. OM-D E-M1 Mark II, korpus oraz zestaw z obiektywem M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40 mm 1:2.8 PRO, będzie dostępny od grudnia 2016.

OLYMPUS OM-D E-M1 Mark II

Kompaktowy OM-D E-M1 Mark II ma ogromne możliwości. To doskonały aparat dla profesjonalistów fotografujących dziką naturę, dla reporterów i podróżników. OM-D E-M1 Mark II jest najszybszy w swojej kategorii, oferuje bezprecedensową szybkość zdjęć seryjnych i nowy, niezwykle wydajny system autofokusa. Najnowszy model jest kompatybilny z profesjonalnymi akcesoriami i obiektywami z serii PRO. OLYMPUS zawsze dbał o swoich użytkowników. Właścicielom aparatów OM-D E-M1 Mark II oferuje trzy poziomy opieki serwisowej w ramach nowego programu OLYMPUS PRO Service. Więcej informacji dotyczących programu znajduje się na stronie internetowej OLYMPUS.

Akcesoria i obiektywy

OM-D E-M1 Mark II współpracuje z profesjonalnymi obiektywami i akcesoriami systemu Mikro Cztery Trzecie, m.in. z ergonomicznym gripem HLD-9. Grip wyposażony jest w dodatkowy akumulator, który pozwala zrobić aż 880 zdjęć, oraz w układ wielofunkcyjnych przycisków sterujących, umożliwiający fotografowanie zarówno w pionie, jak i w poziomie. W najnowszej ofercie firmy OLYMPUS znajdziemy torby, lampy błyskowe oraz obudowę podwodną pozwalającą na fotografowanie nawet 60 m pod wodą. Nowy flagowy model OLYMPUS został tak zaprojektowany, aby umożliwić profesjonalnym fotografom szybszą, łatwiejszą i efektywniejsza pracę — zawsze i w każdych warunkach. Cel został osiągnięty.

OM-D E-M1 Mark II GŁÓWNE CECHY: Flagowy aparat OM-D doskonały do fotografowania zwierząt oraz do fotografii reporterskiej i podróżniczej.

Najwyższa jakość obrazu, sensor Live MOS 20 Mpix., procesor obrazu True Pic VIII.

Wbudowany w korpus system 5-osiowej stabilizacja obrazu.

Najlepszy w swojej klasie AF: – 121 punktów typu All Cross; – Detekcja fazy; – 18 kl./s z C-AF; – 60 kl./s z S-AF.

Odporny na kurz*, mróz*, zachlapania*.

2 gniazda SD, jedno kompatybilne z UHS-II,

USB 3.0 (Typ C) zapewniające szybki transfer danych.

Nowy akumulator BLH-1; 1720 mAh, żywotność około 440 zdjęć (standard CIPA).

Szczegółowe informacje o stanie naładowania baterii dostępne w menu; stan naładowania wyświetlany w %.

Krótki czas ładowania baterii: maksymalnie 2 godziny.

Szybki, płynny wizjer elektroniczny.

Gwarancję aparatu OM-D E-M1 Mark II można bezpłatnie przedłużyć o 6 miesięcy**. W tym celu wystarczy zarejestrować się w serwisie MyOlympus. * Odporność na zachlapania, odporność na kurz i mrozoodporność zgodne z procedurami testowymi OLYMPUS.

** Sześć miesięcy dodatkowej gwarancji w kraju zakupu.



