Flagowy bezlusterkowiec Canon EOS M5

Nowy bezlusterkowiec Canon z serii EOS M – EOS M5. Aparat łączy możliwości oferowane przez lustrzanki z kompaktową konstrukcją. Jest to pierwszy model EOS z procesorem DIGIC 7, który został wyposażony w 24,2-magapikselową matrycę CMOS APS-C oraz technologię Dual Pixel CMOS AF. Nowy EOS M5 to kompaktowa propozycja dla zaawansowanych fotografów, ale także alternatywa dla lustrzanek ze średniej półki – jest to punkt zwrotny dla serii bezlusterkowców Canon.

Canon zaprezentował dziś także nowy obiektyw z mocowaniem EF-M - EF-M 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM. To uniwersalny model z 8,3-krotnym zoomem i 4-stopniową stabilizacją obrazu dla zapewnienia ostrych ujęć z „ręki”. Obiektyw oferuje wysoką jakość obrazu, a dzięki wadze zaledwie 300 g zawsze można go mieć przy sobie.

Moc, precyzja, wydajność

Dzięki zastosowaniu procesora DIGIC 7 zwiększono moc przetwarzania obrazu. Zdjęcia oddają więcej szczegółów, są nasycone kolorami i mają mniej szumów. Aparat pozwala uchwycić nawet drobne różnice kolorów i światła. W połączeniu z technologią Dual Pixel CMOS AF oraz szybkością i precyzją AF charakterystyczną dla lustrzanek, każdy moment można „zamrozić”. Z kolei wykrywanie i śledzenie obiektów z wykorzystaniem mocy procesora DIGIC 7 pozwala zatrzymać obiekt w kadrze na dłużej - podczas fotografowania i filmowania. Dzięki poprawionej jasności i wydajności DIGIC 7 zapewnia profesjonalną jakość – zarówno na ujęciach z rodzinnych wakacji, jak i podczas sesji zdjęciowej.

Matryca o rozdzielczości 24,2 MP posiada rozmieszczone bez odstępu mikrosoczewki, aby zwiększyć powierzchnię sensora. Dzięki temu rośnie światłoczułość pikseli i zmniejsza się podatność na szumy. Jest to szczególnie przydatne podczas fotografowania jasnych scen czy podświetlonych obiektów. Matryca, która wykorzystuje technologie podobne do tych zastosowanych w EOS 80D, zapewnia szeroki zakres dynamiczny i bardzo duże możliwości podczas edycji dla uzyskania pięknych cieni i kontrastów.

W sytuacjach, gdzie potrzebna jest mała głębia ostrości, np. podczas zdjęć portretowych, matryca APS-C zastosowana w EOS M5 pomaga z łatwością osiągnąć pożądany efekt. Z kolei szeroki zakres ISO do 25600 (bez konieczności rozszerzania) wspiera fotografa podczas pracy przy zmiennym świetle czy w nietypowych warunkach.

W fotografii przyrodniczej czy sportowej parametry aparatu można ustawić bardzo precyzyjnie. Nie można jednak przewidzieć, jak zachowa się obiekt. EOS M5 cechuje się szybkim czasem reakcji i oferuje tryb zdjęć seryjnych do 7 klatek/s, lub do 9 klatek/s przy zablokowanej ostrości. Pięcioosiowa stabilizacja zapewnia wysokiej jakości filmy Full HD 60p nawet podczas pracy z obiektywami bez IS i daje jeszcze lepsze efekty przy użyciu obiektywów wyposażonych w Dynamic IS.

Dopasowanie do potrzeb

EOS M5 został zaprojektowany, aby jak najlepiej dopasować się do preferencji użytkowników. Duży, wbudowany wizjer elektroniczny został umieszczony centralnie, aby zapewnić komfort, do jakiego przywykli fotografowie korzystający z lustrzanek. Oferuje wysoką rozdzielczość i wysoką częstotliwość odświeżania (120 kl./s). Podczas korzystania z wizjera, dotykowy ekran LCD, który daje dostęp do wszystkich ustawień, może pełnić rolę panelu dotykowego – kciukiem można zmienić punkt AF i wybrać strefę – co imituje funkcję wielofunkcyjnego dżojstiku, która jest dostępna w lustrzankach. Wykonany z wysokiej jakości materiałów korpus posiada kilka personalizowanych przycisków, w tym m.in. obsługiwane kciukiem pokrętło dla łatwiejszej kontroli nad ekspozycją. Dzięki adapterowi mocowania EF-EOS M, nowy EOS M5 jest kompatybilny z ponad 80 obiektywami EF przy zachowaniu jakości i możliwości konkretnych modeli.

Opcje łączności

EOS M5 oprócz Wi-Fi i NFC oferuje także łączność Bluetooth® , zapewniając stałe połącznie między aparatem i smartfonem. Dzięki temu zdjęcia można przeglądać i przesyłać bez wyciągania aparatu z plecaka, a kiedy jest to potrzebne następuje automatycznie przełączenie na tryb Wi-Fi. Rozwiązanie to pozwala także wykorzystać smartfon do zdalnego sterowania.

Wysoka jakość w każdej sytuacji – EF-M 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM

EF-M 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM to uniwersalny obiektyw zmiennoogniskowy z 8,3-krotnym zoomem optycznym. Pozwala podjeść bliżej obiektu czy objąć szeroki kadr bez konieczności zmiany obiektywu. Dzięki czterostopniowej stabilizacji obrazu wszelkie poruszenia są redukowane, także w warunkach słabego oświetlenia czy podczas fotografowania bez użycia statywu. System Dynamic IS zapewnia stabilne ujęcia i współpracuje z systemem 5-osiowej cyfrowej stabilizacji, którą oferuje EOS M5. EF-M 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM został wyposażony w 7-listkową przysłonę oraz silnik STM dla niemal bezgłośnej regulacji ostrości.

EOS M5 – kluczowe cechy:

• Wysoka jakość charakterystyczna dla serii EOS; kompaktowe body

• Materiały wideo w wysokiej jakości

• Elastyczność i moc serii EOS

• Szybkie udostępnianie zdjęć i filmów

EF-M 18-150MM f/3.5-6.3 IS STM – kluczowe cechy:

• Uniwersalny obiektyw

• Ostre zdjęcia i stabilne filmy

• Płynna i cicha regulacja ostrości podczas filmowania

• Piękne portrety z rozmytym tłem

