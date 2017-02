Canon EF 70-300mm F/4-5.6 IS II USM z szybkim i cichym silnikiem Nano USM

Canon EF 70-300mm F/4-5.6 IS II USM – wszechstronny teleobiektyw dla hobbystów i zaawansowanych fotografów oraz twórców wideo, który jest następcą uznanego modelu EF 70-300mm f/4-5.6 IS USM. Szeroki zakres ogniskowej 70-300mm oraz kompaktowa konstrukcja doskonale sprawdza się podczas fotografowania i filmowania wydarzeń sportowych, dzikiej przyrody czy dynamicznych akcji. Precyzyjny system AF i zaawansowana technologia optyczna sprawiają, że nowy obiektyw będzie doskonałym uzupełnieniem systemu EOS dla profesjonalnych fotografów i twórców wideo. Obiektyw jest zgodny zarówno z aparatami pełnoklatkowymi (np. EOS 6D), jak i matrycą APS-C (np. EOS 80D). Doskonała jakość w każdej sytuacji

Zupełnie nowy układ optyczny, stworzony w oparciu o doświadczenia Canon w projektowaniu innowacyjnych technologii przetwarzania obrazu i soczewka UD (ultraniskodyspersyjna) korygująca aberrację chromatyczną, zapewniają wyjątkowo ostry obraz, wyraziste kolory i wysoki kontrast. Czterostopniowy optyczny stabilizator obrazu redukuje drgania i rozmycia przy fotografowaniu oddalonych obiektów i daje większe możliwości w zakresie tworzenia ostrych ujęć z długim czasem naświetlania, bez wykorzystania statywu. Dla uzyskania doskonałych zdjęć podczas fotografowania np. dzikiej przyrody, EF 70-300mm F/4-5.6 IS II USM wyposażono w silnik Nano USM – rewolucyjny mechanizm po raz pierwszy zastosowany w obiektywie EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM, który zapewnia precyzyjne ustawianie ostrości, wyjątkowo szybkie śledzenie obiektów oraz płynne i ciche działanie całego mechanizmu. Wszystkie funkcje, w połączeniu z uniwersalnym zakresem ogniskowej, umożliwiają wykonanie pięknych portretów i uchwycenie dynamicznych scen akcji zarówno na zdjęciach, jak i nagraniach wideo. Nano USM sprawdza się doskonale przy filmowaniu – cicha praca silnika nie zakłóca ścieżki dźwiękowej i zapewnia płynne przejścia ostrości z jednego obiektu na drugi.

Cyfrowy wyświetlacz informacji o ustawieniach

EF 70-300mm F/4-5.6 IS II USM to pierwszy model Canon z cyfrowym wyświetlaczem informacji o ustawieniach obiektywu. Rozwiązanie to w szczególności przypadnie do gustu profesjonalnym fotografom, którzy w czasie rzeczywistym będą mieć dostęp do najważniejszych informacji na temat ujęcia. Zmiana ustawień będzie jeszcze łatwiejsza – wyświetlacz wskaże m.in. odległość ostrzenia, głębię ostrości dla różnych wartości przysłony czy ogniskową. Szybkie informacje o ustawieniach są przydatne np. podczas ujęć pod małym kątem, ale też ułatwiają fotografowanie aparatami w formacie innym niż 35 mm (z matrycą APS-C i APS-H). Czarne wykończenia obiektywu współgrają z elementami korpusów serii Canon EOS, a praktyczny, nieruchomy 67-milimetrowy gwint ułatwia mocowanie filtrów.

EF 70-300mm F/4-5.6 IS II USM – cechy kluczowe:

• Doskonałe ujęcia oddalonych obiektów

• Precyzyjny autofocus dla zdjęć i filmów

• Wbudowany wyświetlacz informujący o ustawieniach

• Wyjątkowa jakość obrazu dzięki zaawansowanej technologii optycznej

