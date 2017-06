Canon ogłasza europejską kampanię „Live For The Story”

Firma Canon ogłosiła rozpoczęcie kampanii ”Live For The Story”, której celem jest zmiana postrzegania marki wśród młodych użytkowników. Zintegrowana i wielokanałowa kampania obejmuje 19 rynków europejskich.

Idea „Live For The Story” zajmuje centralną pozycję we wszystkich komunikowanych treściach Canon. Jej celem jest inspirowanie użytkowników do tego, aby dostrzegać w życiu unikalne momenty, które mogą stać się ważnym wspomnieniem – niezależnie od okoliczności czy miejsca, w którym się znajdujemy.

– „Live For The Story” pozwala na nowo zdefiniować postrzeganie Canon, jako lidera na rynku kreatywnych rozwiązań obrazowania. Kampania ma uświadomić ambitnym, młodym użytkownikom, że za pośrednictwem fotografii sami mogą tworzyć inspirujące historie. To także okazja do pokazania, że każdy element ekosystemu Canon wspiera użytkowników, umożliwiając im wyrażenie swojego indywidualnego „Ja” – wyjaśnia Lee Bonniface, dyrektor ds. marketingu CIG, Canon.

Kapania w Polsce będzie prowadzona w kanałach społecznościowych, na stronach internetowych, w ramach współpracy z blogerami oraz z użyciem CRM. Każdy punkt kontaktu klienta z marką będzie teraz wsparty komunikacją opartą na koncepcji „Live For The Story” – opowiadania własnych historii poprzez doświadczenia użytkowników. Działania obejmą także stronę internetową firmy oraz kanały sprzedaży elektronicznej. Przygotowana przez londyńskie agencje VCCP oraz PHD kampania koncentruje się na prezentowaniu prawdziwych historii ludzi i inspirowaniu ich do odkrywania potencjału, jaki drzemie w fotografii.



Na rynkach europejskich, przez pierwsze cztery tygodnie kampanii, działania promocyjne skupią się na obecności przekazu „Live For The Story” w telewizji, sieciach kinowych oraz mediach DOOH. Ma to na celu zbudowanie odpowiedniego zasięgu oraz podniesienie świadomości młodych użytkowników.

W ramach kampanii, Canon ogłosił także rozpoczęcie międzynarodowego konkursu 365 Dni Lata, który ma zachęcać do dzielenia się swoimi wakacyjnymi historiami za pośrednictwem obrazów. Ambasadorem akcji jest aktorka i autorka zdjęć Zoë Kravitz. Uczestnikiem konkursu może być każdy, kto poprzez fotografie chciałby opowiedzieć niecodzienną historię. Zdjęcia oznaczone hasztagiem #LiveForTheStory i odnośnikiem @CanonPolska oraz opatrzone opisem do 50 znaków (włączając w to hasztag i odnośnik) należy zgłaszać za pośrednictwem Instagrama, a na zwycięzcę czeka wyjątkowa nagroda*.

– Utrzymanie pozycji światowego lidera w branży, w której dochodzi do tak dynamicznych zmian, jest niezwykle ekscytujące. To również szansa, aby poprzez historie opowiedziane za pomocą fotografii docierać do coraz młodszych użytkowników – mówi Lee Bonniface. – Rozwiązania Canon dostarczają coś znacznie ważniejszego niż tylko zdjęcia. Tworząc spójny ekosystem rozwiązań, pozwalamy naszym klientom przechowywać najcenniejsze wspomnienia i opowiadać niezwykłe historie, np. poprzez topowe aparaty cyfrowe czy intuicyjne aplikacje chmurowe, takie jak Lifecake.

– Koncentrujemy się na tym, co najważniejsze – doświadczeniach naszych użytkowników. Kampania „Live For The Story” powstała właśnie po to, aby zainspirować ludzi do przeżywania każdej chwili i inspirowania innych do odkrywania swojego twórczego potencjału.

W europejską kampanię zaangażowani zostali także znani influencerzy i liderzy opinii. Dodatkowo, dla zwiększenia precyzyjnego dotarcia do określonych grup docelowych, w maju rusza także kampania digitalowa, obejmująca działania remarketingowe w sieci oraz na kanałach społecznościowych.

– Wykorzystane w kampanii „Live For The Story” materiały kreatywne zostały przygotowane przez młodych, obiecujących fotografów – przyznaje Lee Bonniface. „Dlatego wraz z rozpoczęciem kampanii, wszystkie elementy wizualne Canon staną się jeszcze bardziej atrakcyjne zarówno dla młodszych odbiorców, jak i tych stałych, lojalnych klientów marki”.

Więcej informacji o Live For The Story można uzyskać na stronie:

www.canon.pl/live-for-the-story/

