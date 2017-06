Sto dni promocji cashback na 100-lecie firmy Nikon

Z okazji 100 rocznicy założenia firmy, Nikon startuje z nową akcją „Sto dni promocji cashback”. Promocja będzie trwała od 15 maja do 22 sierpnia 2017 roku i obejmie obiektywy NIKKOR oraz lustrzanki formatu DX. Zgłoszenia można nadsyłać do 22 września br. Jak można uzyskać zwrot pieniędzy w promocji Nikon cashback? Wystarczy zdecydować się na zakup produktu objętego promocją, a następnie wysłać zgłoszenie tradycyjną pocztą lub poprzez stronę nikon.pl/promocje. Do zgłoszenia powinny zostać dołączone: kupon promocyjny, kopia dowodu dokonania zakupu i karty gwarancyjnej oraz jeżeli produkt został zakupiony w sklepie internetowym, potwierdzenie przyjęcia zamówienia online. Przy zakupie lustrzanek objętych promocją zwrot wynosi 215 zł, natomiast przy zakupie obiektywów od 130 zł do 900 zł. Każdy uczestnik może otrzymać zwrot za maksymalnie 2 produkty, 1 lustrzankę i 1 obiektyw. Oferta promocyjna uwzględnia obiektywy NIKKOR oraz lustrzanki o formacie DX, jak na przykład aparat Nikon D3400, który każdemu ułatwi tworzenie spektakularnych zdjęć i podpowie trybem podręcznika jak udoskonalić to, co dobre. Ułatwi też dzielenie się nimi dzięki aplikacji SnapBridge zapewniając łączność aparatu ze smartfonem lub tabletem. Z kolei AF-S DX NIKKOR 18–300MM F/3.5–6.3G ED VR stanowi doskonałą propozycję dla użytkownika, któremu zależy na lekkości i możliwości fotografowania z różnych perspektyw. Natomiast obiektyw AF-P DX NIKKOR 70-300MM F/4.5-6.3G ED VR to doskonała propozycja dla osób, które chcą skorzystać z niezwykłych możliwości kreatywnej ekspresji związanych z wykorzystaniem teleobiektywu. Dzięki udoskonalonej konstrukcji i niewielkim wymiarom stanowi doskonałe uzupełnienie mniejszych lustrzanek cyfrowych Nikon formatu DX. Akcja „Sto dni promocji cashback” jest więc świetną okazją do wejścia w świat fotografii. Z promocji mogą skorzystać zarówno profesjonaliści, jak i początkujący miłośnicy fotografii. Szczegóły i regulamin promocji dostępny na www.nikon.pl/promocje. Dodaj do: Share Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com



