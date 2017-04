Canon wprowadza aktualizację dla lustrzanek EOS 5D Mark IV

Firma Canon, uwzględniając sugestie globalnej społeczności profesjonalnych fotografów i filmowców, poinformowała o wprowadzeniu aktualizacji oprogramowania dla aparatu EOS 5D Mark IV. Aktualizacja dodaje profil filmowy Canon Log (C Log) – sztandarową funkcję znaną z linii kamer Canon Cinema EOS – który rozszerza zakres dynamiczny i zapewnia łatwiejszą korekcję kolorów. Profil C Log zwiększa zakres dynamiczny podczas filmowania, przez co minimalizuje utratę szczegółów w najciemniejszych i najjaśniejszych obszarach obrazu. Wykorzystanie C Log w aparacie EOS 5D Mark IV pozwala uzyskać przy ISO 400 największy zakres dynamiczny równy 12 stopniom, umożliwiając filmowanie w trudnych warunkach oświetleniowych. Dla zapewnienia maksymalnej elastyczności pracy podczas postprodukcji, C Log modyfikuje dane obrazu po jego zarejestrowaniu. W rezultacie operatorzy i filmowcy mogą łatwo dopasować barwy do materiałów nakręconych innymi kamerami, w tym innymi modelami Canon Cinema EOS. Materiał zarejestrowany z dowolnej kamery można łatwo dopasować w ramach jednego procesu korekcji barwnej, uzyskując spójną przestrzeń kolorów i wygląd.

Dodatkowo profil C Log redukuje szumy, zwłaszcza w zacienionych obszarach, które mogą pojawić się podczas korekcji barwnej. Aktualizacja daje większą swobodę podczas obróbki materiału i zapewnia precyzyjne kolory charakteryzujące się minimalną tendencyjnością.

Aktualizacja oprogramowania będzie dostępna za opłatą wyłącznie w autoryzowanych punktach serwisowych firmy Canon.



