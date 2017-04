Canon zapowiada aktualizację oprogramowania dla profesjonalnych monitorów 4K

Firma Canon poinformowała o wprowadzeniu aktualizacji oprogramowania dla trzech profesjonalnych monitorów 4K – DP-V1710, DP-V2410 i DP-V2420. Nowe funkcje to m.in. usprawnione opcje łączności z profesjonalnymi kamerami cyfrowymi oraz bardziej intuicyjna obsługa rejestrowanych materiałów wideo w trybie High Dynamic Range (HDR), która znacznie usprawnia pracę na planie filmowym. Aktualizacja umożliwia podgląd wideo 4K RAW rejestrowanego na profesjonalnych kamerach Canon EOS C700 i EOS C700 GS PL bezpośrednio na monitorze za pomocą jedynie kabla 3G-SDI, bez stosowania zewnętrznego urządzenia pośredniczącego. Aktualizacja umożliwia dodatkowo podgląd wszystkich danych na temat materiału wideo nakręconego kamerami EOS C700, EOS C700 GS PL i EOS C300 Mark II poprzez wyświetlenie nastaw oraz metadanych z podłączonego urządzenia. Ponadto, podczas filmowania kamerą wyposażoną w obiektyw anamorficzny, aktualizacja daje możliwość włączenie kinowego współczynnika proporcji 2,39:1. Obie te funkcje umożliwiają wygodną akceptację ujęć podczas filmowania. Dzięki aktualizacji użytkownicy nie muszą już dodawać LUT, aby zaakceptować obraz, co znacznie ułatwia pracę z materiałem. Cyfrowa kamera ARRI możne być po prostu bezpośrednio podłączona do monitorów DP-V170, DP-V2410 lub DP-V2420, aby wyświetlić wideo LOG C w trybie HDR. Aktualizacja pozwala też jednocześnie oglądać ten sam obraz wideo 4K w trybie HDR i Standard Dynamic Range (SDR) na podzielonym pionowo ekranie, a także porównywać dwa zmniejszone obrazy obok siebie. Dodatkowo na obraz HDR możemy nałożyć kolory reprezentujące rzeczywistą luminancję obszaru wideo, co pozwala natychmiast zweryfikować rozkład luminancji. Aktualizacja oprogramowania będzie dostępna od czerwca 2017 r. Demonstrację nowych funkcjonalności można będzie zobaczyć na stoisku firmy Canon (C4325) podczas targów National Association of Broadcasters Show (NAB) w Las Vegas w dniach 24-27 kwietnia 2017 r. Dodaj do: Share Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com



