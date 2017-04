Wiosenna promocja Canon: Kup lustrzankę cyfrową i odbierz atrakcyjne nagrody za 1 zł

Firma Canon rozpoczyna wiosenną akcję promocyjną na wybrane modele pełnoklatkowych lustrzanek cyfrowych z rodziny EOS 5D oraz lustrzanki EOS 6D i EOS 7D Mark II. Tym razem, kupując jeden z aparatów objętych promocją można otrzymać za 1 zł tablet graficzny Wacom Intuos Pro Medium, Wacom Intuos Pro Small lub zestaw oświetlenia studyjnego Fomei. Pełna lista produktów promocyjnych oraz urządzeń znajduje się poniżej. Aby skorzystać z promocji należy:

- W okresie 17.04.2017 - 30.06.2017 r. kupić produkt/-y promocyjne w wybranych sieciach sprzedaży (pełna lista sklepów poniżej).

- Do 15.07.2017 zarejestrować zakup poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.canon.pl/wiosennapromocja.

- Dołączyć (w formie elektronicznej) czytelny skan lub fotografię dowodu zakupu oraz kodu kreskowego wyciętego z opakowania produktu. Lista produktów objętych promocją: Promocją objęte są produkty zakupione u następujących partnerów Canon:

Canon Pro Imaging Partners: Aster/Fotostrada www.fotostrada.pl

BEIKS www.beiks.pl

Cyfrowe.pl www.cyfrowe.pl

Fotoforma www.fotoforma.pl

Foto-Plus www.fotoplus.pl

Optima www.fotomarzenie.pl

Proclub www.proclub.pl

PW Digital www.digital24.pl Pozostałe sieci handlowe:

AB FOTO www.abfoto.pl

E-oko www.e-oko.pl

Euro RTV AGD www.euro.com.pl

Fotoaparaciki www.fotoaparaciki.pl

Fotojoker www.fotojoker.pl

Fotozakupy www.fotozakupy.pl

JB Multimedia www.jbmultimedia.pl

Komputronik www.komputronik.pl

KDM-Foto www.kdm-foto.com

Media Markt www.mediamarkt.pl

Mediaexpert www.mediaexpert.pl

Morele.net www.morele.net

Saturn www.saturn.pl

X-kom www.x-kom.pl Dodatkowe informacje na temat promocji oraz regulaminy dostępne są na stronie www.canon.pl/wiosennapromocja.



