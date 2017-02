Wyniki konkursu World Press Photo 2017

Zdjęcie Roku 2016



Fot. Burhan Ozbilici - ,,Zamach w Turcji''. Zdjęcie Roku 2016.

Fotografia Burhana Ozbilicia przedstawia trzymającego w rękach pistolet zabójcę ambasadora Rosji w Turcji Andrieja Karłowa. Zdjęcie zdobyło nagrodę dla najlepszej fotografii 2016 r. w konkursie World Press Photo. Do zamachu na rosyjskiego ambasadora doszło 19 grudnia ubiegłego roku podczas wernisażu w galerii sztuki w Ankarze. Fot. Jonathan Bachman - "Zajmowanie stanowiska w Baton Rouge".

1. miejsce w kategorii "Współczesne problemy - zdjęcie pojedyncze". Fot. Vadim Ghirda - "Przeprawa migrantów".

2. miejsce w kategorii "Współczesne problemy - zdjęcie pojedyncze". Fot. Daniel Etter - "Pułapka libijskich migrantów".

3. miejsce w kategorii "Współczesne problemy - zdjęcie pojedyncze". Fot. Amber Bracken - "Stojąca skała".

1. miejsce w kategorii "Współczesne problemy - fotoreportaż". Fot. Lalo de Almeida - ,,Ofiary wirusa Zika".

2. miejsce w kategorii "Współczesne problemy - fotoreportaż". Fot. Peter Bauz - "Copacabana Palace".

3. miejsce w kategorii "Współczesne problemy - fotoreportaż". Fot. Paula Bronstein - "Ciche ofiary zapomnianej wojny".

1. miejsce w kategorii "Życie codzienne - zdjęcie pojedyncze". Fot. Tiejun Wang - "Pot czyni mistrza".

2. miejsce w kategorii "Życie codzienne - zdjęcie pojedyncze". Fot. Matthieu Paley - "Chiński Dziki Zachód".

3. miejsce w kategorii "Życie codzienne - zdjęcie pojedyncze". Fot. Tomas Munita - "Kuba na krawędzi zmian".

1. miejsce w kategorii "Życie codzienne - fotoreportaż". Fot. Elena Anosova - "Poza trasą".

2. miejsce w kategorii "Życie codzienne - fotoreportaż". Fot. Francesco Comello - "Wyspa Zbawienia".

3. miejsce w kategorii "Życie codzienne - fotoreportaż". Fot. Laurent Van der Stockt - "Ofensywa na Mosul".

1. miejsce w kategorii "Wiadomości ogólne - zdjęcie pojedyncze". Fot. Santi Palacio - "Zostawiony".

2. miejsce w kategorii "Wiadomości ogólne - zdjęcie pojedyncze". Fot. Noel Celis - "Życie w najbardziej zatłoczonym więzieniu Filipin".

3. miejsce w kategorii "Wiadomości ogólne - zdjęcie pojedyncze". Fot. Daniel Berehulak - "Zarzynają nas jak zwierzęta".

1. miejsce w kategorii "Wiadomości ogólne - fotoreportaż". Fot. Sergey Ponomarev - "Iracka bitwa o odbicie swoich miast".

2. miejsce w kategorii "Wiadomości ogólne - fotoreportaż". Fot. Alessio Romenzi - "Nie bierzemy jeńców".

3. miejsce w kategorii "Wiadomości ogólne - fotoreportaż". Fot. Valery Melnikov - "Czarne dni Ukrainy".

1. miejsce w kategorii "Projekty długoterminowe". Fot. Hossein Fatemi - "Irańska podróż".

2. miejsce w kategorii "Projekty długoterminowe". Fot. Markus Jokela -"Table Rock w Nebrasce".

3. miejsce w kategorii "Projekty długoterminowe". Fot. Francis Pérez - "Uwięziona Karetta".

1. miejsce w kategorii "Natura - zdjęcie pojedyncze". Fot. Nayan Khanolkar - "Wielki kot na moim podwórku".

2. miejsce w kategorii "Natura - zdjęcie pojedyncze". Fot. Jaime Rojo - "Monarchy na śniegu".

3. miejsce w kategorii "Natura - zdjęcie pojedyncze". Dodaj do: Share Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com



1

2

3

4

5 ( 0 Votes )