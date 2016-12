Obiektyw za 1 zł do aparatu Fujifilm X-M1

Od 31 października do 17 listopada 2014 trwa wyjątkowa promocja organizowana przez FUJIFILM Europe GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce a dotycząca aparatu Fujifilm X-M1. Przy zakupie korpusu z obiektywem Fujinon XC 16-50 mm f/3.5-5.6 OIS, drugi obiektyw - Fujinon XF 27 mm f/2.8 - można dokupić za 1 zł. Sugerowana cena aparatu Fujifilm X-M1 z obiektywem XC 16-50 mm wynosi 2299 PLN brutto. Promocja trwa do 17 listopada 2014 roku lub do wyczerpania zapasów. Partnerzy promocji:

CHORZÓW, FOTOLAND-EXTREME, ul. Wolności 5

GDAŃSK, CYFROWE.PL, ul. Kartuska 149

GDYNIA, SKLEP MAT JAN SIKORA, ul. Władysława IV 47

KATOWICE, CYFROWE.PL, ul. Warszawska 61

KATOWICE, FOTO-PLUS, ul. Warszawska 36

KATOWICE, MEDIA MARKT, ul. Alpejska 67

KRAKÓW, FOTO-PLUS, ul. Studencka 6

KRAKÓW, SATURN, ul. Pawia 7

POZNAŃ, FOTOMA S.C., ul. Półwiejska 35

POZNAŃ, RAYS FOTO, ul. Kościelna 39F/15

POZNAŃ, DIGITAL24, ul. Bułgarska 2A

POZNAŃ, CYFROWE.PL, ul. Głogowska 38

SZCZECIN, CYFROWE.PL, ul. Błogosławionej Królowej Jadwigi 20

TARNOWSKIE GÓRY, FOTOZAKUPY.PL, ul. Krakowska 2

TARNÓW, CENTRUM FOTOGRAFII - PIOTR GRZYB, Przecznica Strusińska 6

WARSZAWA, ADSTUDIO SP. Z O.O., ul. Lwowska 2A / 5

WARSZAWA, E-OKO, ul. Puławska 10/32

WARSZAWA, INTERFOTO, ul. Wawelska 7A

WARSZAWA, PROCLUB, ul. Żytnia 15

WARSZAWA, CYFROWE.PL, C.H. LAND, lokal 193, ul. Wałbrzyska 11

WROCŁAW, DIGITAL24, C.H. SYLWIA, ul. Krakowska 1

WROCŁAW, SKY TOWER FUJIFILM, SKY TOWER, ul. Powstańców Śląskich 73-95

WROCŁAW, FOTO-MASTER, ul. Odrzańska 24-29/2

WROCŁAW, SATURN C.H. Pasaż Grunwaldzki, Pl. Grunwaldzki 22

WROCŁAW, SATURN C.H. Magnolia Park, ul. Legnicka 52



