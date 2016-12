Rozpoczął się festiwal fotografii „Warsaw Photo Days 2014”

Festiwal fotografii Warsaw Photo Days powstał w 2013 roku z inicjatywy Okręgu Warszawskiego ZPAF, będącego jednocześnie organizatorem festiwalu. Pierwsza edycja odbyła się w październiku 2013. Festiwal jest zaplanowany jako miejsce spotkań i prezentacji różnorodnych form fotografii, zarówno z perspektywy historycznej, jak i działań współczesnych. Tematem tegorocznej, drugiej edycji festiwalu, jest szeroko rozumiana IDENTYFIKACJA. W Programie Głównym zaprezentowane zostaną trzy wystawy zbiorowe, podczas których pokazane zostaną wyjątkowe fotografie wybitnych polskich artystów. Pierwsza z wystaw, „Rozpoznanie”, skupia się na kwestii fotografii typologicznej - w której autor rejestruje powtarzające się motywy - wciąż doskonale sprawdzającej się w portretach. Wystawa „Sygnatura” będzie subiektywnym przeglądem działań na papierze, odbitce czy negatywie, w wyniku których powstają unikalne dzieła fotograficzne stające się sygnaturą - autorskim stemplem. Tematem trzeciej z wystaw - „Miejsca naznaczone” - są znaki obecności, ślady wydarzeń, piętna odciśnięte na różnych fragmentach przestrzeni. Nie zawsze pozostają one widoczne, a jeśli nawet, to nie zawsze są czytelne dla przybysza. Fotograficzne obrazy tych miejsc mogą kusić oko, uwodzić odbiorcę elementami estetyki, kompozycją, barwą, grą form, ale to tylko opakowanie skrywające głęboko to, co naprawdę jest ważnym doświadczeniem tego miejsca. ROZPOZNANIE - Nowe Miejsce, Al. Jerozolimskie 51 lok. 2, Warszawa

Wernisaż w piątek 24 października 2014 o godz. 18:00, ekspozycja do 23 listopada 2014

po wernisażu o godz. 19:00 zagrają muzycy z Warsaw Electronic Festival

Kuratorki: Joanna Kinowska, Dominika Kucner

Artyści: Tomek Albin, georgia Krawiec, Marcin Kaliński, Michał Korta, Rafał Milach, Maciek Nabrdalik, Bartosz Nowicki, Karol Radziszewski, Ilona Szwarc.

Spotkanie z artystami i kuratorkami na wystawie w czwartek 30 października o godz. 18:00 SYGNATURA - Galeria Kordegarda, Krakowskie Przedmieście 15, Warszawa

Wernisaż w czwartek 13 listopada o godz. 18:00, ekspozycja do 30 listopada 2014

Kuratorka: Katarzyna Majak; współpraca merytoryczna: Piotr Szpilski

Artyści: Dorota Buczkowska, Zbigniew Dłubak, Łódź Kaliska, Natalia LL, Andrzej Partum, Andrzej Pawłowski, Józef Robakowski, Andrzej Różycki, Zygmunt Rytka, Piotr Szpilski, Leszek Wesołowski, Bartek Wieczorek.

Spotkanie z artystami i kuratorką na wystawie w piątek 14 listopada o godz. 17:00 MIEJSCA NAZNACZONE - Stara Galeria ZPAF, Plac Zamkowy 8, Warszawa

Wernisaż w sobotę 25 października o godz. 17:00, ekspozycja do 23 listopada 2014

Kurator: Andrzej Zygmuntowicz

Artyści: Anita Andrzejewska, Wojciech Beszterda, Joanna Chudy, Michał Dąbrowski, Andrzej Dobosz, Andrzej Górski, Prot Jarnuszkiewicz, Marcin Jastrzębski, Maciej Jeziorek, Karolina Jonderko, Maciek Nabrdalik, Paweł Żak.

Spotkanie z artystami i kuratorem na wystawie w niedzielę 26 października o godz. 12:00 PROGRAM OPEN - SLIDELUCK WARSAW I

W ramach tegorocznej edycji Warsaw Photo Days zapraszamy na pierwszą edycję Slideluck Warsaw I - opatrzony tłem muzycznym publiczny pokaz wybranych, w formule konkursowej zestawów fotograficznych lub multimedialnych połączony ze składkowym poczęstunkiem i spotkaniem towarzyskim.

Slideluck Warsaw będzie pierwszym w Europie Środkowo-Wschodniej pokazem według sprawdzonej na świecie formuły. Na 1 edycję Slideluck Warsaw Karolina Wiercigroch z Dine and Dash przygotuje kulinarne niespodzianki, uczestnicy będą mieli okazję odwiedzić stoisko Yelpa i zakręcić yelpowym kołem fortuny. (Slideluck jest wydarzeniem składkowym - zachęcamy do przynoszenia jedzenia by dzielić się z innymi i przyprowadzenia znajomych - wstęp wolny) POKAZ PRAC WSZYSTKICH FINALISTÓW SLIDELUCK WARSAW I

Dom Towarowy Bracia Jabłkowscy, ul. Bracka 25, Warszawa (była siedziba Traffic)

W niedzielę 26 października 2014 o godz. 16:00

Kuratorzy: Maria Teresa Salvati (Slideluck, Slideluck Europe), Grzegorz Kosmala (doc! photo magazine i contra doc!), Katarzyna Majak (Warsaw Photo Days, Slideluck Warsaw) WYSTAWA ZWYCIĘZCY SLIDELUCK WARSAW I : Michał Adamski „Skrywana Rzeczywistość”

Galeria Obok ZPAF, Plac Zamkowy 8, Warszawa

Wernisaż w sobotę 25 października o godz. 18:00, ekspozycja do 23 listopada 2014

Kuratorka: Katarzyna Majak WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE WARSAW PHOTO DAYS 2014

Wydarzenia towarzyszące są integralną częścią festiwalu. W tym roku zaplanowaliśmy aukcję polskiej fotografii w ramach 13. Edycji projektu Fotografia Kolekcjonerska. Będzie to znakomita okazja, aby nabyć fotografie wybitnych polskich artystów. Częścią festiwalu będzie także cieszący się dużym powodzeniem cykl spotkań p. t. „Wszyscy jesteśmy fotografami vol. 2“, skierowanych do miłośników fotografii. Cykl został pomyślany jako przyjazny przewodnik po świecie współczesnego obrazu fotograficznego opracowany przez artystów, kuratorów, dziennikarzy, animatorów kultury, historyków sztuki.

Podobnie jak rok temu podczas Warsaw Photo Days odbędą się warsztaty fotograficzne, spotkania autorskie i wykłady (m. in. Karoliny Puchały-Rojek "Najchętniej poświęciłbym się fotografii" - o twórczości Wojciecha Zamecznika czy Agnieszki Pajączkowskiej i Moniki Szewczyk-Wittek „Album rodzinny XX wieku, fotografie z Archiwum Historii Mówionej Ośrodka KARTA i Domu Spotkań z Historią”).

Nowością w tej edycji będzie konkurs Many Hands, skierowany do młodych artystów (do 35 roku życia). Ma on na celu promocję młodych talentów oraz idei kolekcjonowania sztuki. Wybrana przez jury zwycięska praca zostanie zakupiona do prywatnej kolekcji fotografii Many Hands Make Light Work. Więcej informacji na stronie www.manyhands.pl AUKCJA 13. EDYCJI PROJEKTU FOTOGRAFIA KOLEKCJONERSKA

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, ul. Jazdów 2, Warszawa

W niedzielę 26 października 2014 o godz. 19:00

Kuratorka i koordynatorka projektu: Katarzyna Sagatowska; współpraca kuratorska: Maga Sokalska WSZYSCY JESTEŚMY FOTOGRAFAMI VOL. 2

Bar Studio, Plac Defilad 1, foyer Teatru Studio, PKiN, Warszawa

Środy 29 października i 12 listopada 2014

Autorki i koordynatorki cyklu: Monika Szewczyk-Wittek i Katarzyna Sagatowska

Zaproszeni goście:

Kuba Dąbrowski (29.10 o godz. 20:30) – Kogo widzimy, czyli portret w fotografii

Mikołaj Grynberg (12.11 o godz. 18:00) – O życiu, czyli osobiste projekty fotograficzne WYKŁADY, SPOTKANIA

w Starej Galerii ZPAF, Plac Zamkowy 8, Warszawa

* we wtorek 4 listopada o godz. 18:00

„Album rodzinny XX wieku, fotografie z Archiwum Historii Mówionej Ośrodka KARTA

i Domu Spotkań z Historią” – prowadzenie Agnieszka Pajączkowska, Monika Szewczyk-Wittek

* w niedzielę 16 listopada o godz. 17:00

Prezentacja projektu Wielkopolska / teraz, spotkanie z artystami: Mariuszem Foreckim, Michałem Adamskim (zwycięzca Slideluck Warsaw), Adrianem Wykrotą (finalista Slideluck Warsaw), Andrzejem Doboszem

* we wtorek 18 listopada o godz. 18:00

"Najchętniej poświęciłbym się fotografii" - o twórczości Wojciecha Zamecznika – prowadzenie Karolina Puchała-Rojek (Fundacja Archeologia Fotografii)

* w piątek 21 listopada o godz. 18:00

Identyfikacja: Miasto. Kolekcja Wrzesińska – prowadzenie Aleksandra Śliwczyńska-Kupidura POKAZ SPECJALNY FILMU KAROLA RADZISZEWSKIEGO „KSIĄŻĘ”

KINO. LAB Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, ul. Jazdów 2

W poniedziałek 10 listopada o godz. 20:00 FINISAŻ WARSAW PHOTO DAYS 2014

KINO. LAB Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, ul. Jazdów 2

W niedzielę 23 listopada o godz. 18:00

Pokaz filmów m. in. Józefa Robakowskiego, Pawła Kwieka, Joanny Zastróżnej

(warszawska premiera filmu Molehill) ; Ogłoszenie zwycięzcy konkursu Many Hands Dodaj do: Share Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com



