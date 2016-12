„Many Hands” - konkurs dla młodych artystów

Okręg Warszawski ZPAF zaprasza młodych artystów do udziału w konkursie „Many Hands” organizowanego w ramach festiwalu Warsaw Photo Days 2014. Many Hands Make Light Work to prywatna kolekcja fotografii, której tematem jest ingerencja ręki artysty w dzieło. Ingerencja polega na kreatywnych działaniach na odbitce, negatywie, slajdzie czy obiekcie. Wynikiem tych interwencji są dzieła “sygnowane”, posiadające osobisty, autorski “stempel”. Konkurs MANY HANDS jest skierowany do młodych artystów (do 35 roku życia) i ma na celu promocję młodych talentów oraz idei kolekcjonowania sztuki. Wybrana przez jury, zwycięska praca zostanie zakupiona do Kolekcji i zaprezentowana na stronie www.manyhands.pl. Ogłoszenie wyników nastąpi w trakcie finisażu Warsaw Photo Days w dniu 23 listopada 2014 (niedziela) o godz. 18:00 w KINO. LAB - CSW Zamek Ujazdowski. Skład jury oceniającego prace:

Dominika Chazanow – właścicielka kolekcji MANY HANDS MAKE LIGHT WORK

Katarzyna Majak – kuratorka kolekcji MANY HANDS MAKE LIGHT WORK

Prof. Grzegorz Przyborek – artysta w zakresie fotografii, rysunku, rzeźby i instalacji; wieloletni pedagog

Katarzyna Sagatowska – fotografka, kuratorka projektu FOTOGRAFIA KOLEKCJONERSKA

Bownik – artysta Zgłoszenia do konkursu należy nadesłać do północy dnia 14 listopada 2014

na adres konkurs@manyhands Zgłoszenie musi zawierać:

a) plik w formacie pdf zawierający proponowaną jedną lub cykl fotografii z konkretnego projektu

(rozdzielczość 72 dpi, objętość pliku do 5MB).

b) plik w formacie pdf zawierający opis – max. 1800 znaków, w tym:

* opis projektu, którego praca jest częścią oraz link do strony www z projektem

* proponowaną cenę sprzedaży brutto

* informację czy projekt był już prezentowany (jeśli tak, to gdzie)

* format i opis techniczny (w tym nakład, własności archiwalne)

* biogram autora

* dane teleadresowe (adres e-­‐mail, nr telefonu, Skype, adres korespondencyjny) Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymogów nie będą brane pod uwagę.

Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu dostępnego na stronie www.manyhands.pl Dodaj do: Share Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com



1

2

3

4

5 ( 0 Votes )