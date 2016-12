Stabilizator do kamer Genesis GoPro HERO 3 i 4

Firma NEXT77, wyłączny dystrybutor produktów marki Genesis informuje o wprowadzeniu do oferty stabilizatora Genesis ESOX. Jest to stabilizator do kamer sportowych GoPro HERO 3, HERO3+ oraz HERO4, który pozwala uzyskać stabilne i płynne ujęcia z ręki bez stosowania drogich, dużych i ciężkich systemów stabilizacji. Jego konstrukcja oparta jest o zespół dwóch bezszczotkowych silników elektrycznych oraz czujników żyroskopowych, dzięki którym kamera jest stabilizowana w dwóch osiach. Genesis ESOX jest wykonany w całości ze stopu aluminium. Zastosowanie tego typu materiału pozwala zminimalizować masę urządzenia oraz zagwarantować mu długą żywotność i wytrzymałość. Stabilizator zasilany jest przy pomocy trzech akumulatorów typu 16340 a dostarczana w zestawie ładowarka pozwala na ich szybkie ładowanie nawet z gniazda USB komputera. Genesis ESOX jest łatwy w obsłudze i nie wymaga żadnych dodatkowych czynności. Może być łatwo transportowany dzięki swoim niewielkim rozmiarom i niskiej masie. Stanowi idealne narzędzie dla wszystkich użytkowników kamer GoPro HERO3 i HERO4, którzy chcą uzyskać efektowne i jednocześnie stabilne ujęcia. Produkt objęty jest dwuletnią gwarancją producenta. Stabilizator Genesis ESOX oficjalnie wchodzi do sprzedaży z dniem dzisiejszym i będzie oferowany w sugerowanej cenie detalicznej wynoszącej 939,- zł. Cechy produktu: ekka, ważąca jedynie 300g konstrukcja wykonana z aluminium

precyzyjny, dwuosiowy system stabilizacji

możliwość regulacji położenia kamery w pionie

kompatybilny z kamerami GoPro HERO3/HERO3+/HERO4

zasilany trzema akumulatorami 16340 3.7V (dostarczane w zestawie) Specyfikacja techniczna: Model: Genesis ESOX

Typ produktu: Stabilizator do kamer GoPro HERO3, HERO3+, HERO4

EAN: 5901698710095

Sugerowana cena detaliczna z VAT: 939,- zł

Gwarancja: 2 lata

Kompatybilny z kamerami: - GoPro HERO3 White - GoPro HERO3+ Silver - GoPro HERO4 Black - GoPro HERO4 Silver Zasilanie: 3x akumulator 16340 3.7V

Maksymalny czas pracy: ok. 2h

Zakres temperatur: 10 – 50°C

Wymiary: 220x80x80mm

Materiał: aluminium

Waga (z akumulatorami/z kamerą): 300/395g Sprzedawany zestaw zawiera: stabilizator Genesis ESOX

ładowarka

przewód USB/MiniUSB (zasilania ładowarki)

zasilacz

4x akumulator Li-ion 16340 3.7V 1800mAh

instrukcja obsługi



