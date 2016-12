Nowości sprzętowe - RECSEA. Obudowy podwodne dla Sony RX100 i RX100 II

Firma Recsea zaprezentowała dwie nowe obudowy z serii CWS dla aparatu SONY RX100 w wersji pierwszej i drugiej. W przeciwieństwie do innych obudów Recsea wyprodukowane są one z tworzywa sztucznego oraz szkła akrylowego. Wraz z pojawieniem się nowej serii produktów wykonanych z tworzywa sztucznego sygnowanych znakiem "CWS", Recsea pragnie dotrzeć ze swoją ofertą do mniej zamożnych klientów. Nowe obudowy wytrzymują ciśnienie wody panujące na głębokości do 50 m. W użyciu taka obudowa zaspokoi wymagania fotografa podwodnego nurkującego rekreacyjnie na niedużych głębokościach. Obudowa dedykowana aparatom SONY RX100 MK 1 i MK 2 waży około 544 g. Jest lekka i ergonomiczna. Obudowa ta posiada przyciski i pokrętła pozwalające na pełną obsługę wszystkich funkcji aparatu. Firma Recsea specjalizuje się w produkcji profesjonalnych obudów aluminiowych do aparatów i kamer wytrzymujących ciśnienie panujące na dużych głębokościach. Obudowy aluminiowe odporne na zanurzenie 100 m dedykowane były głównie profesjonalistom oraz entuzjastom. Dla osób, które w przyszłości będą chciały zmienić aparat z SONY RX100 w wersji pierwszej na drugą, firma RECSEA przygotuje do sprzedaży zestaw części pozwalający na przystosowanie obudowy do nowego aparatu bez konieczności zakupu nowej obudowy.



Modele obudowy CWS-RX100 oraz CWS-RX100II posiadają domyślnie port obiektywu z gwintem M67 pozwalający, na używanie dodatkowych konwerterów szerokokątnych, rybie oko lub makro różnych producentów. W zestawie z obudową podwodną RECSEA otrzymamy również pasek na rękę. Obudowa zgodna jest z wieloma akcesoriami firmy RECSEA. Cena nowej obudowy to koszt 2.650 zł. Jest ona ponad 1000 zł tańsza od swojego profesjonalnego aluminiowego odpowiednika. W firmie RECSEA rozpoczeto już pracę nad tańszymi obudowami podwodnymi wykonanymi z tworzywa sztucznego dedykowanym aparatom SONY RX100 w wersji trzeciej oraz CANON PowerShot G7 X. Dodaj do: Share Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com



1

2

3

4

5 ( 0 Votes )