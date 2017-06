Zaproszenie Kenko Hoya do udziału w Międzynarodowym Konkursie Fotograficznym 2017-2018

Zapraszamy do udziału w Międzynarodowym Konkursie Fotograficznym 2017-2018, organizowanym przez firmę Kenko Tokina Co. Ltd. z okazji sześćdziesięciolecia powstania firmy. Konkurs ma na celu pokazanie kreatywnego wykorzystania filtrów. Można w nim zgłosić dowolne zdjęcie własnego autorstwa, wykonane z użyciem filtrów fotograficznych. Do wygrania są atrakcyjne nagrody: jedna nagroda główna - ekwiwalent 500 000 jenów japońskich(ok. 16 850zł*), cztery nagrody Jury - ekwiwalent 100 000 jenów japońskich (ok. 3 370zł*) każda oraz trzydzieści wyróżnień w postaci zestawu produktów firmy Kenko Tokina o sumarycznej wartości 10 000 jenów japońskich (ok. 337zł*) każdy. Jako część obchodów 60-ciolecia firmy, konkurs organizowany jest w dwóch edycjach, raz w sezonie wiosenno-letnim i drugi raz w sezonie jesienno-zimowym. Z tej okazji uruchomiona została specjalna strona zbierająca zgłoszenia na pierwszy, wiosenno-letni finał: http://sg-g.jp/photocontest/filtercontest2017ss/en/index.html (w język angielski). Zapraszamy do udziału i nadsyłania zdjęć przedstawiających nieograniczone możliwości wyrazu jakie dają filtry fotograficzne. * kwoty podane na podstawie średniego kursu NBP dla jena japońskiego z dnia 17 maja 2017 Dodaj do: Share Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com



1

2

3

4

5 ( 0 Votes )