Sony α9 - bezlusterkowiec z pełną klatką

Firma Sony ogłosiła nowy, rewolucyjny aparat cyfrowy α9 (ILCE-9). Nowy α9 jest najbardziej zaawansowanym technologicznie i innowacyjnym aparatem, jaki powstał w całej historii firmy Sony. Jego możliwościom rejestracji i przetwarzania obrazu nie dorówna żaden inny aparat — bezlusterkowy, lustrzanka czy innego rodzaju. Wielu imponujących możliwości nowego korpusu po prostu nie da się zapewnić w nowoczesnych lustrzankach cyfrowych. Za przykład może posłużyć tryb zdjęć seryjnych bez efektu znikającego obrazu w wizjerzeiii w tempie do 20 kl./siv, wyliczanie parametrów śledzenia AF/AE 60 razy na sekundę[x], minimalny czas otwarcia migawki 1/32 000 sekundyviii i wiele innych. Wszystkie te możliwości są zasługą pełnoklatkowego warstwowego przetwornika obrazu „stacked CMOS” Exmor RS™ — pierwszego tego rodzaju na świecie. Umożliwia on przetwarzanie danych nawet 20 razy szybciej niż poprzednie bezlusterkowe korpusy Sony z pełnoklatkową matrycą[xi]. Ta unikatowa matryca współpracuje z nowym, zmodernizowanym procesorem obrazu BIONZ X oraz układem o dużej skali integracji „Front-end LSI”, kompleksowo optymalizującym wydajność. Należąca do największych w branży szybkość i innowacyjny tryb cichych zdjęćvii idą w parze z systemem ostrości opartym na 693 polach AF z detekcją fazy. Pokrywają one około 93% klatki, dzięki czemu niezawodnie utrwalane i śledzone są nawet najszybciej poruszające się obiekty. Nowy korpus α9 jest także wyposażony w niewywołującą wibracji, w pełni elektroniczną, idealnie cichą migawkę niwelującą zniekształceniavii. Brak jakichkolwiek odgłosów jej pracy i przemieszczania lustra stanowi ogromną zaletę w każdych warunkach fotografowania, w których wymagane jest ciche działanie. Dla zapewnienia maksymalnej funkcjonalności i niezawodności aparat jest zasilany z nowego akumulatora typu Z, o pojemności 2,2 raza niż akumulatorów typu W. Użytkownik ma również do dyspozycji dwa gniazda na karty SD, z których jedno obsługuje karty klasy UHS-II. Dostępny jest również port sieci przewodowej Ethernet oraz cały szereg nowych ustawień, elementów sterujących i funkcji personalizacji — bardzo istotnych dla intensywnie korzystającego ze sprzętu profesjonalisty. Nowy standard szybkości i dokładności ustawiania ostrości Rekordowa szybkość nowego aparatu α9 to w pierwszym rzędzie rezultat połączenia nowego, 24,2-megapikselowegoii warstwowego przetwornika obrazu „stacked CMOS” Exmor RS z nowym procesorem BIONZ X i układem Front-end LSI. Niezwykła wydajność tych podzespołów przyspiesza pomiar parametrów AF/AE i zmniejsza opóźnienie obrazu w wizjerze elektronicznym. Procesor i kompleksowy układ Front-end LSI umożliwiają ponadto powiększenie bufora na zdjęcia seryjne, dzięki czemu fotografując w zawrotnym tempie 20 kl./siv przy nieprzerwanym działaniu systemów AF/AE, można utrwalić maksymalnie 362 obrazy w formacie JPEGvi lub 241 w formacie RAWv. Innowacyjny system AF aparatu jeszcze dokładniej śledzi skomplikowane i nieprzewidywalne ruchy obiektu. Umożliwia ponadto wyznaczanie danych potrzebnych do śledzenia AF/AE nawet 60 razy na sekundęx, niezależnie od stanu migawki i rejestracji klatki. Co więcej, wyzwolenie migawki w chwili wykonywania zdjęcia ani na moment nie powoduje zaniku obrazu[xii] w wizjerze elektronicznym, dzięki czemu przez cały czas dostępny jest podgląd na żywo fotografowanej sceny. Funkcja ta łączy zalety wizjera elektronicznego z ciągłością obserwacji której nie zapewni nawet najlepszy wizjer optyczny. Działa ona we wszystkich trybach fotografowania[xiii], również podczas zdjęć seryjnych z szybkością 20 kl./siv. Dzięki 693 umieszczonym w płaszczyźnie ogniskowej polom AF z detekcją fazy, pokrywającym około 93% klatki, aparat zapewnia większą dokładność i niezawodność ustawiania ostrości na sceny, które mogłyby sprawić kłopot innym systemom. System Fast Hybrid AF — oparty na połączeniu szybkości pól AF z detekcją fazy i ich fantastycznej zdolności śledzenia ostrości z precyzją pól AF wykrywających kontrast — jest około 25% szybszy niż w aparacie α7R II, dzięki czemu umożliwia utrwalenie wszystkich obiektów w szybkim ruchu. Profesjonalne możliwości kompaktowego korpusu Nowy pełnoklatkowy aparat Sony zawiera szereg udoskonaleń, które składają się na prawdziwie profesjonalny standard obsługi. Nowością w korpusie α9 jest jasny wizjer elektroniczny OLED Tru-Finder, którego wysoka rozdzielczość (Quad-VGA / około 3,686 mln punktów) umożliwia wyjątkowo dokładne i wierne ukazywanie szczegółów. Ma on najwyższą rozdzielczość ze wszystkich wizjerów w aparatach Sony α, a jego konstrukcja optyczna z dwustronną soczewką asferyczną pozwala uzyskać powiększenie 0,78x oraz nadzwyczajną ostrość aż po same rogi kadru. Wizjer ten zaopatrzony jest także w powłokę ZEISS® T*, która radykalnie zmniejsza poziom refleksów. Zawierająca fluor powłoka zewnętrznej soczewki przeciwdziała z kolei osadzaniu się zanieczyszczeń. Obraz w nowym wizjerze ma dwukrotnie większą luminancję niż w wizjerze XGA OLED Tru-Finder aparatu α7R II, a uzyskiwany poziom jasności jest niemal taki sam jak rzeczywistej sceny. Zapewnia to fotografującemu możliwie najbardziej komfortową pracę. Aparat pozwala nawet na wybór szybkości odświeżania obrazu w wizjerze Tru-Finder: może ona wynosić 60 lub 120 kl./sxiii. Ta druga wartość idealnie sprawdza się podczas zdjęć szybkich akcji. Aparat α9 wyposażony został w innowacyjny, 5-osiowy system stabilizacji obrazu. Umożliwia on wydłużenie czasu migawki o 5stopni EViv i wykorzystanie pełnego potencjału nowej matrycy nawet w trudnym oświetleniu. Efekt kompensacji można w bardzo prosty sposób zweryfikować w wizjerze lub na ekranie LCD: wystarczy wcisnąć do połowy spust migawki. Pozwala to dokładnie sprawdzać i stale kontrolować kompozycję ujęcia i jego ostrość. Użytkownik korpusu α9 może również skorzystać z portu sieci przewodowej Ethernet, pozwalającego szybko i wygodnie przesyłać fotografie na wskazany serwer FTP. Funkcja ta bardzo przydaje się w takich zastosowaniach, jak fotografia studyjna, obsługa reporterska ważnych wydarzeń i imprez sportowych itp. Z myślą o bezpośrednim podłączaniu przewodów synchronizacji i zewnętrznych lamp błyskowych korpus wyposażony jest także w dedykowane złącze do synchronizacji. Nowe funkcje przyspieszające działanie Nowy aparat Sony α9 ma wiele nowych i zmodernizowanych funkcji, które ułatwiają i przyspieszają nastawianie ostrości w różnych sytuacjach. Wielofunkcyjny wybierak funkcyjny z tyłu aparatu pozwala łatwo przenosić ostrość w kadrze w trybach ustawiania ostrości „strefa”, „punktowy z wyborem czujnika” i „rozszerzany punktowy z wyborem czujnika” — wystarczy naciskać górną, dolną, lewą lub prawą część wybieraka. Nowy model umożliwia ponadto dotykowe nastawianie ostrości z użyciem tylnego ekranu LCD. Funkcja ta pozwala w prosty sposób ustawić lub przenieść ostrość na wybrane miejsce bądź obiekt. Nowością w aparatach Sony z mocowaniem typu E są niezależne pokrętła trybu wykonywania zdjęć i trybu nastawiania ostrości oraz przycisk „AF ON” służący do bezpośredniego włączania systemu AF podczas wykonywania zdjęć albo nagrywania filmu. Wśród pozostałych nowych możliwości na uwagę zasługuje „Rejestracja pola AF” — funkcja pozwalająca umieszczać w pamięci często używane strefy wyznaczania ostrości, a następnie przywracać je przez naciśnięcie przycisku z przypisaną odpowiednią funkcją. Do przycisku funkcji użytkownika można również przypisać określone ustawienia (ekspozycję, czas otwarcia migawki, tryb zapisu itp.), aby w razie potrzeby błyskawicznie je wybrać. Użytkownik może zapisać w pamięci punkt ostrości użyty uprzednio w układzie pionowym i poziomym, a następnie automatycznie wybrać go po zmianie orientacji aparatu. Jeszcze większy poziom personalizacji zapewnia funkcja „Moje menu”: pozwala ona użytkownikowi samodzielnie stworzyć menu zawierające do 30 elementów, które w razie potrzeby będzie można błyskawicznie wybrać. Dwukrotnie wydajniejszy akumulator, dwukrotnie większa pamięć Źródłem energii w innowacyjnym aparacie α9 jest nowy akumulator Sony NP-FZ100. Ma on 2,2-krotnie większą pojemność niż akumulatory zasilające poprzednie pełnoklatkowe modele Sony serii, co przekłada się na znacznie dłuższy czas pracy. Uwzględniając liczne opinie klientów, konstruktorzy nowego modelu wyposażyli go w dwa niezależne gniazda na karty pamięci, w tym jedno na nośniki UHS-II. Taka konfiguracja pozwala równolegle zapisywać te same dane na obie karty; użytkownik może również zdecydować się na rozdzielenie plików RAW i JPEG lub fotografii i filmów. Zapis filmów również może się odbywać na obu kartach równocześnie — na przykład w celu stworzenia kopii zapasowej lub bardziej efektywnego zarządzania danymi. Duża czułość i szeroki zakres dynamiki Unikatowa konstrukcja przetwornika obrazu modelu α9 stanowi szczytowe osiągnięcie technologii Sony. 24,2-megapikselowyii, pełnoklatkowy warstwowy przetwornik obrazu „stacked CMOS” jest wykonany w technologii BSI, umożliwiającej przechwycenie maksymalnej ilości światła i uzyskanie imponującego, wiernego obrazu. Przetwornik ten cechuje się również szerokim zakresem czułości ISO: od 100 do 51 200, rozszerzanym w razie potrzeby do 50–204 800[xiv]. Zapewnia to optymalną jakość obrazu i minimalny poziom szumów przy wszystkich ustawieniach. Duże znaczenie dla jakości obrazu ma udoskonalony procesor BIONZ X. Przyczynia się on do zmniejszenia ilości szumów w górnym zakresie czułości. Ogranicza również konieczność obniżania czułości ISO w sytuacjach, w których wymagana jest najwyższa jakość obrazu. Nowy aparat α9 obsługuje także 14-bitowy format RAW bez kompresji. Pozwala tym samym maksymalnie wykorzystać szeroki zakres dynamiczny matrycy. Nagrywanie filmów 4K Korpus α9 to również kamera wideo o bardzo dużych możliwościach. Urządzenie pozwala nagrywać obraz 4K (3840 x 2160p) przy wykorzystaniu pełnej szerokości pełnoklatkowego przetwornika[xv]. Podczas filmowania w tym formacie aparat odczytuje wszystkie piksele bez łączenia ich w grupy, a gromadzone w ten sposób dane 6K są następnie przekształcane na materiał 4K o wyjątkowej szczegółowości i głębi. Możliwe jest także nagrywanie w popularnym formacie Super 35mm. Dodatkowo możliwe jest nagrywanie obrazu Full HD w tempie 120 kl./s przy przepływności do 100 Mb/s i ze śledzeniem ostrości. Takie nagranie można sprawdzać i montować w cztero- lub pięciokrotnie zwolnionym tempie, w rozdzielczości Full HD.[xvi] Nowe akcesoria Firma Sony wprowadziła też do oferty szereg nowych akcesoriów uzupełniających korpus α9. Należą do nich: — Akumulator NP-FZ100: wydajny akumulator, około 2,2-krotnie bardziej pojemny niż. Zgodność z technologią InfoLITHIUM® daje możliwość podglądu stanu akumulatora na ekranie LCD, zarówno w postaci wskaźnika procentowego, jak i pięciopoziomowej ikony. — Uchwyt do zdjęć w układzie pionowym VG-C3EM: ma takie samo działanie, sposób obsługi i wygląd jak sam aparat α9. Dwukrotnie wydłuża czas pracy bez ładowania i umożliwia ładowanie akumulatora przez łącze USB za pośrednictwem korpusu aparatu. — Zestaw zasilacza akumulatorowego NPA-MQZ1K: zewnętrzny zasilacz, w którym źródłem energii są cztery akumulatory z serii Z. Urządzenie może też pełnić funkcję szybkiej ładowarki i jest dostarczane w komplecie z dwoma akumulatorami NP-FZ100. — Przedłużacz uchwytu GP-X1EM: umożliwia pewniejsze trzymanie aparatu. Utrzymany jest w stylistyce korpusu α9. — Muszla oczna FDA-EP18: muszla oczna z mechanizmem mocującym — Ładowarka BC-QZ1: ładowarka z funkcją szybkiego ładowania. Umożliwia naładowanie jednego akumulatora z nowej serii Z w ciągu około 2,5 godziny. — Szklany ochraniacz ekranu PCK-LG1: ochraniacz ekranu z twardego, odpornego na uderzenia szkła. Jest pokryty powłoką zapobiegającą powstawaniu plam i odcisków palców. Umożliwia użycie funkcji dotykowych i odchylanie wyświetlacza LCD.

Dostępność Aparat z wymiennymi obiektywami α9 będzie do nabycia w Europie od czerwca. [i] Stan na 19 kwietnia 2017 r. [ii] Rozdzielczość efektywna, w przybliżeniu [iii] W trybie migawki elektronicznej. Przy otworze przysłony mniejszym niż F11 (wartości F większej niż 11) nie działa śledzenie ostrości obiektu i wykorzystywane są pola wybrane dla pierwszej klatki. Przy dłuższych czasach otwarcia migawki zmiany obrazu będą wolniejsze. [iv] Tryb zdjęć seryjnych „Hi”. Maksymalna liczba klatek na sekundę zależy od trybu zdjęć i używanego obiektywu. Informacji o zgodności obiektywów należy szukać na stronach pomocy technicznej firmy Sony. [v] Tryb zdjęć seryjnych „Hi”, format RAW z kompresją, karta pamięci UHS-II. Testy Sony. [vi] Tryb zdjęć seryjnych „Hi”, karta pamięci UHS-II. Testy Sony. [vii] Ciche zdjęcia są możliwe po wybraniu ustawień „Typ migawki: Elektroniczna” oraz „Sygnały audio: Wyłączone”. [viii] Czas otwarcia migawki 1/32 000 można nastawić tylko w trybach S i M. W pozostałych trybach najkrótszy czas migawki to 1/16 000. [ix] Norma Camera & Imaging Products Association. Tylko stabilizacja pochylenia/odchylenia. Obiektyw Planar T* FE 50 mm F1,4 ZA. Redukcja szumów przy długich czasach ekspozycji: wyłączona. [x] Przy czasach otwarcia migawki krótszych niż 1/125 s w wizjerze elektronicznym widać płynny, niezanikający podgląd na żywo. [xi] W porównaniu z przetwornikiem obrazu CMOS modelu α7 II, wykonanym w technologii FSI. [xii] Przy dłuższych czasach otwarcia migawki zmiany obrazu będą wolniejsze. [xiii] Kiedy wybrany jest tryb migawki automatycznej lub elektronicznej, szybkość klatek w wizjerze podczas zdjęć seryjnych jest stała i wynosi 60 kl./s. [xiv] Fotografie, migawka mechaniczna: ISO 100–51 200 z możliwością rozszerzenia do ISO 50–204 800. Fotografie, migawka elektroniczna: ISO 100–25 600 z możliwością rozszerzenia do ISO 50–25 600. Filmy: ISO 100–51 200 z możliwością rozszerzenia do ISO 100–102 400. [xv] Podczas zdjęć w formacie pełnoklatkowym kąt widzenia ulegnie zmniejszeniu w następujących warunkach:

– Gdy [Format pliku] jest ustawiony na [XAVC S 4K], a [Ustawienie zapisu] na [30p]. Do nagrywania filmów w formacie XAVC S wymagana jest karta pamięci SDHC/SDXC klasy 10 lub wyższej. Do nagrywania przy przepływności 100 Mb/s lub wyższej wymagana jest klasa szybkości UHS 3. [xvi] Nie jest nagrywany dźwięk. Wymagana jest karta pamięci SDHC/SDXC klasy 10 lub wyższej. Dodaj do: Share Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com



1

2

3

4

5 ( 0 Votes )