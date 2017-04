Nowa lustrzanka Nikon D7500

Firma Nikon zaprezentowała lustrzankę D7500 zbudowaną z myślą o rozszerzeniu możliwości fotograficznych i przeznaczoną dla entuzjastów fotografii. Zaawansowany, zgrabny aparat D7500 oferuje taką samą jakość zdjęć jak D500 — flagowa lustrzanka cyfrowa formatu DX firmy Nikon. Model D7500 z zaawansowaną technologią przetwarzania obrazu zamknięte w niewielkim, zgrabnym korpusie z pewnością zadowoli fotografujących, którzy nieustannie dążą do perfekcji. Podobnie jak w modelu D500 matryca CMOS formatu DX o rozdzielczości 20,9 mln pikseli w modelu D7500 oferuje zakres czułości ISO, który można rozszerzyć do niewiarygodnej wartości odpowiadającej ISO 1 640 000. Aparat jest wyposażony w procesor EXPEED 5 firmy Nikon, który oferuje szybsze przetwarzanie obrazu. Ponadto znaczne zwiększenie liczby pikseli czujnika RGB do 180 tys. wpłynęło na większą dokładność pomiaru. Filmowcy mogą rejestrować materiał wideo w rozdzielczości 4K/UHD. Wbudowana w aparat elektroniczna redukcja drgań firmy Nikon, działająca przy nagrywaniu filmów Full HD/HD, przeciwdziała niepożądanym ruchom aparatu. Ulepszenia w zakresie ergonomii obejmują odchylany monitor z obsługą dotykową oraz głęboko wyprofilowany uchwyt umożliwiający stabilne i wyjątkowo wygodne trzymanie aparatu. Ten model to także pierwsza lustrzanka cyfrowa firmy Nikon z wbudowaną lampą błyskową, która obsługuje sterowany radiowo, zaawansowany bezprzewodowy system oświetlenia. Jordi Brinkman, Product Manager w firmie Nikon Europe, komentuje: „D7500 to doskonały aparat klasy wyższej dla amatorów fotografii, którzy podziwiają możliwości modelu D500, ale nie potrzebują aż tylu profesjonalnych funkcji. Dostają oni tę samą, najlepszą w swojej klasie, jakość zdjęć co w modelu D500, zamkniętą w mniejszym korpusie, który łatwiej obsługiwać. Możliwość fotografowania w tempie 8 kl./s z pełnym śledzeniem AF/AE oznacza szybkość i precyzję niezbędną do rejestrowania doskonałych ujęć reporterskich. Ponadto aplikacja SnapBridge pozwala udostępniać te efektowne zdjęcia z dowolnego miejsca”. Podsumowanie najważniejszych funkcji Jakość zdjęć flagowego modelu D500: matryca formatu DX o rozdzielczości 20,9 megapiksela. EXPEED 5. Czujnik pomiaru światła RGB ze 180 tys. pikseli.

Fenomenalna czułość ISO: doskonałe działanie w słabym świetle w zakresie ISO 100–51 200 z możliwością rozszerzenia do ISO 1 640 000 (odpowiednik).

Rewelacyjne rozpoznawanie obiektów: czujnik pomiaru ekspozycji RGB ze 180 tys. pikseli z zaawansowanym systemem rozpoznawania scenerii. Dokładne ustalanie ekspozycji nawet przy dynamicznych ujęciach.

Pomiar chroniący jasne obszary przed prześwietleniem: nadaje priorytet najjaśniejszym obiektom w kadrze, pomagając uniknąć wypalonych obszarów świateł.

Ekstremalna precyzja AF: 51-punktowy system AF zachowuje precyzję działania aż do imponującego poziomu -3 EV. Można śledzić obiekty, blokować na nich ekspozycję i utrzymywać je w polu ostrości — nawet jeśli jedyne źródło światła to księżyc.

Kinowy materiał wideo 4K/UHD: można rejestrować materiał w rozdzielczości 4K/UHD z szybkością 30p lub w rozdzielczości Full HD (1080p) z maksymalną szybkością 50p/60p.

Film poklatkowy: łatwe generowanie płynnych i dobrze naświetlonych filmów poklatkowych w rozdzielczości 4K/UHD i Full HD w aparacie, w pełnym formacie DX.

8 kl./s z pełnym śledzeniem AF/AE: można zrobić 50 zdjęć w formacie NEF (RAW) lub 100 zdjęć w formacie Large JPEG Fine w jednej szybkiej serii.

Odchylany ekran i sterowanie dotykowe: zgrabny odchylany monitor o przekątnej 3,2 cala.

Obsługa AF i spustu migawki za pośrednictwem dotykowych elementów sterujących podczas fotografowania w trybie podglądu na żywo.

Wizjer optyczny z pryzmatem pentagonalnym: zapewnia niemal stuprocentowe pokrycie kadru.

Picture Control – Auto: wbudowany w aparat system Picture Control jest wyposażony w osiem elementów sterujących, w tym nowy Picture Control – Auto, który optymalizuje kolor, kontrast i jasność odpowiednio do sceny. Automatyczna regulacja zmiennych podczas robienia wielu zdjęć.

Poręczność formatu DX: korpus aparatu waży jedynie około 640 g, ma głęboko wyprofilowany uchwyt i jest odporny na warunki atmosferyczne. Obiektywy NIKKOR formatu DX są kompaktowe, a współczynnik kadrowania 1,5x podczas fotografowania z użyciem obiektywów formatu FX pozwala uzyskać efekt teleobiektywu.

Możliwość rozbudowy: kompatybilność z szeroką gamą lamp błyskowych Nikon, a także mikrofonem stereofonicznym ME-1 i mikrofonem bezprzewodowym ME-W1.

Zestawy: aparat D7500 będzie dostępny w różnych zestawach. Fotografujesz portrety lub sceny miejskie? Zaopatrz się w zestaw z obiektywem AF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8-4E ED VR. Podróżuj z lekkim bagażem dzięki kompaktowemu obiektywowi AF-S DX NIKKOR 18–140mm f/3.5–5.6G ED VR. Rejestruj inspirujące obrazy świata teleobiektywem zmiennoogniskowym AF-S DX NIKKOR 18–300mm f/3.5–6.3G ED VR. Zgodność z aplikacją SnapBridge

Łączność z aparatem za pośrednictwem komunikacji Bluetooth® i Wi-Fi® jest dostępna tylko z użyciem aplikacji SnapBridge. Aby móc korzystać z aplikacji SnapBridge firmy Nikon w połączeniu z tym aparatem, należy ją zainstalować na zgodnym urządzeniu mobilnym. Znak słowny i logo Bluetooth® to zarejestrowane znaki towarowe firmy Bluetooth SIG, Inc., a korzystanie z tych znaków przez firmę Nikon i jej podmioty zależne podlega licencji.

Wi-Fi® i logo Wi-Fi Certified są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi organizacji Wi-Fi Alliance®.

