,,Spotkania''. Wystawa rzeźby Romana Gąski i fotografie Kuby Szymańskiego w Kocku

Galeria Ordy, Domu Kultury im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Kocku zaprasza w piątek 24 października o godz. 18:00, ekspozycja do 21 listopada 2014 na wernisaż rzeźby Romana Gąski i fotografie Kuby Szymańskiego w Kocku. Jak trudno zajrzeć zimnym okiem obiektywu w duszę człowieka wie ten, kto choć raz miał w ręku aparat fotograficzny. Z pewnością to, co udało się zarejestrować fotoreporterskim okiem, to niezwykle ciepła opowieść, wręcz esej o człowieku. Roman Gąska jest samorodnym artystą, rzeźbiarzem, malarzem. Praca jest dla niego radością, świadectwem przydatności dla drugiego człowieka, wyrazem wrażliwości, wynikiem obserwacji natury. Wrażliwość właśnie, serdeczność i prostota tego artysty, emanuje z każdego ze zdjęć Kuby Szymańskiego. Umiejętność operowania planem i jego konstrukcją, wykorzystanie światła do podkreślenia istotnych elementów obrazu, budowanie emocji przy użyciu znakomitego warsztatu fotograficznego powoduje, że pokazał nam obraz człowieka, po obejrzeniu którego mamy wrażenie, że to tak naprawdę… i nasz dobry znajomy. Wielka to sztuka umieć przybliżyć i pokazać w tak subtelny sposób zwykłe życie niezwykłego człowieka. Nie bez kozery jest tu więc tytuł „Spotkania”. To jest właśnie prawdziwe spotkanie dwóch artystów, również dwójki przyjaciół. W swoich wypowiedziach Roman Gąska wyraźnie podkreśla różnicę między Stwórcą a twórcą. Stwórca to Bóg, który stworzył harmonijny świat, a harmonia jest przecież składnikiem piękna, natomiast twórca to człowiek, który z zazdrości próbuje tworzyć i naśladować boskie dzieła. Dualizm stwórcy i twórcy w osobie i twórczości Romana Gąski został znakomicie uchwycony przez Kubę Szymańskiego w cyklu fotografii. Optymizm, cykliczność, kojąca proza i powtarzalność codzienności, zachwyt nad światem połączony ze zmaganiami z materią, wątpliwościami, zwykłymi ludzkimi sprawami. Roman Gąska mówi o tym, że jego dzieła starzeją się razem z nim i że jest z tym faktem pogodzony. Konsekwencją spotkania fotografa i rzeźbiarza stała się zgoda na zaimpregnowanie (na czas i przemijanie) fragmentu nieprzeciętnej osobowości twórcy i jego dzieła. fot. Kuba Szymański fot. Kuba Szymański fot. Kuba Szymański fot. Kuba Szymański fot. Kuba Szymański fot. Kuba Szymański fot. Kuba Szymański fot. Kuba Szymański fot. Kuba Szymański fot. Kuba Szymański fot. Kuba Szymański Roman Gąska - malarz, rzeźbiarz, performer, pedagog, wieloletni pracownik plastyczny ZDK w Poniatowej. Swój niepowtarzalny styl kształtował pod okiem mistrzów, m.in. Macieja Bijasa. Uczestniczył w wielu plenerach, wystawach i konkursach zdobywając nagrody i uznanie amatorów sztuki. Dzięki własnej inwencji twórczej i nabytym umiejętnościom rozwijał wyobraźnię plastyczną dzieci, młodzieży i dorosłych animatorów. Prace jego podopiecznych nie raz zdobywały wyróżnienia na wielu konkursach i przeglądach plastycznych. Obecnie mieszka w Szczuczkach. Kuba Szymański - z zawodu lekarz weterynarii, z zamiłowania fotograf. Specjalizuje się w reportażu społecznym, fotografii dokumentalnej i podróżniczej. Współzałożyciel Grupy Twórczej Motycz, w której wraz z przyjaciółmi przygotowuje i prezentuje wystawy fotografii o tematyce społecznej wschodniej Polski. Twórca i miłośnik diaporam, jego diaporama „La Habana” otrzymała Błękitną Wstęgę FIAP na Międzynarodowych XXIII Pomorskich Spotkaniach z Diaporamą w 2012 roku. Jako wolny strzelec współpracuje z kwartalnikiem „Kraina Bugu”. Mieszka w Motyczu. Więcej na jego autorskiej stronie. Podczas otwarcia wystaw po raz pierwszy pokazany będzie fotokast pt. „co mi w duszy gra” - realizacja: Krzysztof Sak i Kuba Szymański, wystąpi też Ryszard Borkowski. „Spotkania” - rzeźby Romana Gąski i fotografie Kuby Szymańskiego w Kocku

Galeria Ordy, Domu Kultury im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej, ul. Apteczna 4, Kock

Wernisaż w piątek 24 października o godz. 18:00, ekspozycja do 21 listopada 2014

Kuratorzy: Katarzyna Nalezińska (wystawa rzeźby) i Dariusz Hankiewicz (wystawa fotografii)



