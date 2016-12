Kamila Sammler. „Adamah” w Szczecinie

Galeria Fotografii FOTART w Szczecinie zaprasza w piątek 17 października o godz.18:00 na wernisaż wystawy Wystawa Kamili Sammler „Adamah”.



Bliska jest mi myśl Diane Arbus: „Zdjęcie to tajemnica tajemnicy”.

Jestem aktorką. Dla mnie poznawanie poprzez fotografię

to jak życie postaci w rzeczywistości teatralnej.

Rzeczywistości mocno subiektywnej.

Fotografia jest jak teatr: interpretuje świat, wyraża myśli i emocje.

Teatr jest jak fotografia: kształtuje moje poczucie harmonii, kompozycji i wyrazu.

Interesuje mnie człowiek w swej potędze i ekspresji, ale też w wyrazie bólu i rozpaczy.

Zatrzymanie w kadrze siły oraz nietrwałości, destrukcji naszego ciała i rzeczy.

Pociągają mnie sprzeczności: klasyczne piękno i destrukcja, ruch i monumentalizm.

Fotografia jest dla mnie rodzajem intensywnej autoekspresji.

Uprawianie sztuki to dla mnie nieustanna próba poskramianie materii.

Wierzę, że fotografia pozwoli mi chociaż trochę ją oswoić. Kamila Sammler Niezwykle rzadko zdarza się, by ktoś zadebiutował wystawą indywidualną. Adamah jest takim wyjątkiem. Autorka - absolwentka PWST w Krakowie - daje przykład, jak wyniesione doświadczenia z pracy na scenie przenieść na inny obszar sztuki. Akt męski wymaga od fotografa dużej wrażliwości i kultury plastycznej by nie popaść w banał, kicz. Paradoksalnie, po rocznym stażu fotograficznym, Kamila odnalazła własny klucz do przedstawienia wizji mężczyzny w zdewastowanej przestrzeni. Tu wszystko jest brudne, stary mężczyzna, rozbite ściany, okna, podłogi. ON nagi snuje się po wnętrzach... Obok wizerunki dębów jako drzew symbolizujących ludzkie życie, na dodatek nieraz ukazywanych jako złamane, co nie znajduje uzasadnienia w tradycyjnym postrzeganiu dębu jako symbolu nieśmiertelności. Z dębów emanuje jednak nadal pierwotna witalność i siła, a antropomorfizacja kształtów tworzy naturalną spójność. Po co? Może odpowiedź znajdziemy w tytule Adamah. W języku hebrajskim oznacza Ziemię, czyli jeden z żywiołów. Świat coraz bardziej obumiera. Żywioł wdziera się w otoczenie człowieka a dla artysty tworzy wyrafinowaną, ponętną scenografię. Następuje proces socjalnej degradacji człowieka. Lecz nawet nagi człowiek zachowuje szczątki honoru, autorka świadomie monumentalizuje jego sylwetkę. Wierzy w niego. Tworzy metaforyczny obraz przyrody, dzieła i losu człowieka. Może czekamy na coś, co nigdy nie nastąpi? Czyżby na Godota? A więc teatr - tak bliski Kamili… Kurator wystawy prof. Sergiusz Sachno Fot. Kamila Sammler. Adamah. Fot. Kamila Sammler. Adamah. Fot. Kamila Sammler. Adamah. Fot. Kamila Sammler. Adamah. Fot. Kamila Sammler. Adamah. Fot. Kamila Sammler. Adamah. Fot. Kamila Sammler. Adamah. Kamila Sammler jest aktorką teatralną, filmową i telewizyjną, fotografką, podróżniczką i producentką teatralną. W roku 1981 ukończyła Wydział Aktorski PWST w Krakowie. W tym roku została przyjęta do ZPAF. Wystawy indywidualne: Adamah - 2013: (premiera) Instytut 116, Warszawa; Teatr im. Stefana Jaracza, Łódź; Bardejóv, Słowacja. jaCień - 2014: Stara Galeria ZPAF, Warszawa, Galeria Atelier Chełm, MCK, Ostrowiec Świętokrzyski. Wystawy zbiorowe: Fotografia wg Aktorów: Stara Galeria ZPAF, Warszawa; Stary Browar, Poznań; Teatr Muzyczny, Łódź; Galeria MCK, Ostrowiec Św. ; Galeria Atelier Chełm; Nowy Sącz. Akt, 2014: Bardejóv, Słowacja Wystawa Kamili Sammler „Adamah” w Szczecinie

Galeria Fotografii FOTART, ul. Monte Cassino 5, Szczecin

Wernisaż w piątek 17 października o godz.18:00, ekspozycja do 17 listopada 2014

