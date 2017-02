Aktualizacja Canon Connect Station CS100: więcej możliwości w zakresie przechowywania i udostępniania multimedi

Canon zapowiedział dziś aktualizację dla urządzenia Connect Station CS100, które pozwala przechowywać, przeglądać i udostępniać zdjęcia oraz filmy. Oprogramowanie w wersji 2.5 zwiększa możliwości w zakresie importu i eksportu materiałów do wielu urządzeń. Wszystko dzięki opcji przesyłania filmów ze smartfonów i tabletów za pośrednictwem aplikacji Connect Station. Oprócz istniejących funkcji importu zdjęć i wideo za pomocą portów USB, kart SD i CF oraz bezprzewodowo przez NFC i Wi-Fi, teraz użytkownicy zyskują możliwość zapisywania filmów z telefonu lub tabletu. Po aktualizacji zwiększy się także prędkość importu danych – transfer z komputera przez sieć będzie zajmować teraz nawet trzykrotnie mniej czasu. Inne nowe funkcje to m.in. możliwość wyświetlania albumów na ekranie w pętli – dzięki czemu zdjęcia mogą być prezentowane przez cały czas – oraz możliwość całkowitego wyłączenia opcji automatycznego przejścia urządzenia w stan gotowości. Connect Station CS100:

• Łatwe przenoszenie zdjęć i filmów z aparatu, komputera lub karty pamięci

• Łatwe udostępnianie zdjęć ze smartfonów i tabletów z aplikacją Connect Station

• Zdjęcia i filmy z różnych urządzeń zebrane w jednym miejscu

• Udostępnianie zdjęć w mediach społecznościowych, chmurze lub innych urządzeniach Connect Station

• Bezprzewodowe drukowanie bezpośrednio z Connect Station Dodaj do: Share Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com



1

2

3

4

5 ( 0 Votes )