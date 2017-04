Kompaktowy obiektyw filmowy Canon z serwomechanizmem – CN-E70-200mm T4.4 L IS KAS S

Firma Canon, światowy lider w dziedzinie rozwiązań do przetwarzania obrazu, zaprezentował najnowszy kompaktowy obiektyw filmowy z serwomechanizmem – CN-E70-200mm T4.4 L IS KAS S. Zaprojektowany z myślą o profesjonalistach i zaawansowanych użytkownikach, którzy używają aparatów i kamer z dużą, pojedynczą matrycą. Operatorzy pracujący przy filmach fabularnych i dokumentalnych, a także rejestrujący materiały ślubne oraz wideo korporacyjne osiągają niezrównaną precyzję i najwyższą jakość obrazu. Nowy obiektyw oferuje imponujący zakres ogniskowych (70-200 mm) w formacie Super 35 i dołącza do zaprezentowanego w 2016 r. modelu CN-E18-80mm, uzupełniając linię kompaktowych obiektywów filmowych firmy Canon. Niewiarygodna dokładność

Optyczny zoom 2.8x, precyzyjny AF i wbudowany serwomechanizm sprawia, że obiektyw CN-E70-200 oferuje rozbudowane możliwości filmowania. Nawet podczas sterowania zoomem obraz pozostaje idealnie ostry, co jest bardzo przydatne, kiedy trzeba szybko wykonać zbliżenie bez zmiany obiektywu, na przykład podczas kręcenia materiałów informacyjnych. Nowy CN-E70-200 to obiektyw parafokalny z trzema trybami stabilizacji obrazu. W połączeniu z obiektywem CN-E18-80 pozwala operatorom uzyskać szeroki zakres ogniskowych 18-400 mm . Jest to ważne w sytuacjach, kiedy trzeba zachować bezpieczną odległość, na przykład podczas filmowania sportu. CN-E70-200 został zaprojektowany pod kątem lustrzanek cyfrowych z mocowaniem EF i kompatybilnych kamer z wymiennymi obiektywami Canon, wykorzystuje szeroką gamę funkcji mocowania i superszybki autofokus (AF). Zaawansowany tryb Dual Pixel CMOS AF umożliwia precyzyjne ostrzenie obrazu za naciśnięciem jednego przycisku (one-shot AF), a ciągły autofokus umożliwia śledzenie ruchomego obiektu bez utraty ostrości, co przydaje się podczas filmowania dzikiej przyrody. Optyczna jakość 4K

Doświadczenie firmy Canon w dziedzinie konstrukcji optycznych przełożyło się na niezwykłą jakość obrazu, którą CN-E70-200 zachowuje od środka do krawędzi filmowanego kadru. Funkcję przenoszenia modulacji (MTF) dostosowano specjalnie do potrzeb kamer 4K, a dzięki balansowi bieli dopasowanemu do innych kinowych obiektywów Canon Cinema EOS, CN-E70-200 zapewnia wyjątkową jakość obrazu – bez względu na to czy nagrywamy w rozdzielczości 4K czy HD. Łatwiejsza obsługa

Kompaktowy i lekki obiektyw CN-E70-200 umożliwia filmowanie w trudnych warunkach, na przykład z pająków lub dronów. W połączeniu z ergonomiczną konstrukcją i opcjonalnym uchwytem Canon ZSG-C10 pozwala wypróbować szeroką gamę nowych stylów filmowania. Uchwyt Canon ZSG-C10, podłączony do obiektywu 20-pinowym kablem, umożliwia płynny zoom oraz OneShot AF. Można zamontować go na tubusie obiektywu, aby komfortowo filmować z kamerą opartą na ramieniu albo zdjąć z obiektywu i obsługiwać ręcznie. ZSG-C10 oferuje łatwy w użyciu przełącznik zoomu, przycisk rozpoczęcia/zatrzymania nagrywania, przycisk autofokusa oraz regulację kąta w celu zapewnienia optymalnego komfortu. CN-E70-200mm T4.4 L IS KAS S – kluczowe funkcje:

• Wysoka jakość, niska cena

• Pełna zgodność z mocowaniem EF

• Piękny efekt bokeh

• Ograniczenie tzw. oddychania obiektywu (zmiany pola widzenia podczas ustawiania ostrości)

• Doskonałe osiągi w rozdzielczości 4K

• Wygodny uchwyt Dodaj do: Share Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com



1

2

3

4

5 ( 0 Votes )