Nowy superteleobiektyw zmiennoogniskowy Sony FE 100–400 mm F4,5–5,6 GM OSS

Firma Sony wprowadziła do oferty obiektywów z mocowaniem typu E nowy model o największej jak dotąd ogniskowej: superteleobiektyw zmiennoogniskowy FE 100–400 mm F4,5–5,6 GM OSS (SEL100400GM). Nowy obiektyw jest przeznaczony do współpracy z pełnoklatkowymi matrycami obrazu. Odznacza się wysoką rozdzielczością optyczną, będącą cechą charakterystyczną wszystkich obiektywów z flagowej rodziny Sony G Master™. Do jego wyróżników należy ponadto niezwykła szybkość i precyzyjność napędu AF, lekka i poręczna konstrukcja oraz szereg profesjonalnych rozwiązań i możliwości personalizacji. Olbrzymi potencjał tego wyjątkowego narzędzia docenią zwłaszcza fotografowie, którzy często fotografują sport lub dziką przyrodę — zarówno hobbystycznie, jak i zawodowo. G Master: najwyższy standard konstrukcji i najlepsze parametry Superteleobiektyw zmiennoogniskowy FE 100–400 mm GM spełnia wszystkie surowe wymogi stawiane konstrukcjom z uznanej serii Sony G Master. Odznacza się nieprzeciętną ostrością odwzorowania obrazu w całym kadrze, niezależnie od ustawienia ogniskowej i ostrości. Pozwala więc wydobyć ze sceny lub głównego tematu najdrobniejsze szczegóły i skontrastować je z pięknie wyglądającym, miękko rozmytym tłem. Obiektyw ma złożoną konstrukcję optyczną, którą tworzą 22 soczewki w 16 grupach. Wykorzystano w niej między innymi jedną soczewkę ze szkła Super ED (Extra-low Dispersion — o bardzo małej dyspersji) i dwie ze szkła ED: ich zadaniem jest kompensacja aberracji chromatycznej i zagwarantowanie maksymalnej rozdzielczości. W obiektywie użyto również firmowej powłoki przeciwodblaskowej Sony Nano AR, przydatnej zwłaszcza przy fotografowaniu sportu i dzikiej przyrody. Szybkie i dokładne działanie systemu AF Aby nowy superteleobiektyw FE 100–400 mm GM nadążał za szybkimi akcjami, zastosowano w nim połączenie dwóch silników liniowych z bezpośrednim napędem Direct Drive SSM, zapewniającym także dokładność i cichą pracę. System dwóch silników pozwala błyskawicznie rozpędzić mechanizm ustawiania ostrości w celu uchwycenia szybkiego ruchu, będącego normą podczas zdjęć sportu i dzikiej przyrody. Precyzyjny system kontroli pozycji i nowo zoptymalizowany algorytm AF gwarantują z kolei szybkie odszukanie obiektu i ustawienie na niego ostrości. Zapewnia to maksymalną wydajność systemu AF przy współpracy z takimi aparatami, jak nowy α9. Lekka konstrukcja, rozbudowane możliwości personalizacji Wobec coraz większej presji klientów na lekkość, małe wymiary i większą poręczność superteleobiektywów nowy model FE 100–400 mm GM waży zaledwie 1395 gramów. Jest najlżejszym urządzeniem w swojej klasie i idealnie pasuje do całego wachlarza niewielkich korpusów firmy Sony. Pod względem funkcjonalnym nowością jest pierwszy w rodzinie Sony α pierścień regulacji momentu obrotowego zoomu. Pozwala on użytkownikowi regulować moment obrotowy pierścienia w celu szybszych lub wolniejszych zmian ogniskowej, zależnie od indywidualnych upodobań. Obiektyw jest też wyposażony w przycisk blokady ostrości, do którego można przypisać różne inne funkcje: wybór trybu ustawiania ostrości, wybór strefy AF czy popularną funkcję nastawiania ostrości na oczy. Konstrukcja teleobiektywu zapewnia odporność na pył i wilgoć[i], a zawierająca fluor powłoka przedniej soczewki ułatwia usuwanie kurzu i tłuszczu. W komplecie jest również demontowalny uchwyt do statywu. Profesjonalne działanie i niezawodność Elementem nowego obiektywu FE 100–400 mm GM jest optyczny system stabilizacji obrazu, ułatwiający uzyskanie ostrego obrazu przy zdjęciach z ręki. Minimalna odległość przy nastawianiu ostrości wynosi 0,98 metra, co zwiększa uniwersalność podczas zdjęć w plenerach. 9-listkowa przysłona kołowa pozwala uzyskać miękki, pięknie wyglądający efekt bokeh. Obiektyw FE 100–400 mm GM może współpracować z telekonwerterami 1,4x (SEL14TC) i 2,0x (SEL20TC). Oznacza to, że efektywna ogniskowa uzyskiwana przez fotografów i filmowców może wynosić do 800 mm przy pracy z korpusem pełnoklatkowym i około 1200 mm (w przeliczeniu na format 35 mm) po zamontowaniu na aparacie z matrycą formatu APS-C. Do nowego obiektywu będzie można również nabyć zapasową osłonę przeciwsłoneczną (ALC-SH151). Dostępność Dostawy nowego superteleobiektywu zmiennoogniskowego FE 100–400 mm GM do Europy rozpoczną się w lipcu 2017 r. Zdjęcia wykonane nowym obiektywem i różnorodne materiały poświęcone temu oraz innym produktomSony α można też znaleźć w serwisie http://www.alphauniverse.com, stworzonym w celu kształcenia i inspirowania wszystkich fanów i użytkowników marki Sony α. Nowe materiały będą także zamieszczane bezpośrednio w Galerii zdjęć Sony i kanale „Aparaty” Sony w serwisie YouTube. [i]Nie gwarantuje się stuprocentowej odporności na pył i wilgoć. Dodaj do: Share Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com



1

2

3

4

5 ( 0 Votes )