Nowy obiektyw AF-S NIKKOR 70–200mm f/2.8E FL ED VR

Nowy AF-S NIKKOR 70–200mm f/2.8E FL ED VR to najwyższej klasy produkt, który pozwala wyprzedzać o krok innych, gdy pracuje się nim w duecie z szybką lustrzanką cyfrową Nikon. Niezależnie od tego, czy mówimy o fotografowaniu sportu, akcji, czy o innym reportażu, liczne udoskonalenia wprowadzone w najnowszej wersji tego cenionego obiektywu znacznie ułatwią pracę. Usprawnione funkcje śledzenia AF i kontroli ekspozycji w połączeniu z trybem redukcji drgań SPORT VR dają niezwykłe możliwości przy stosowaniu zdjęć seryjnych. W porównaniu z poprzednim modelem poprawiono jakość obrazu na brzegach kadru oraz zmniejszono winietowanie. Minimalna odległość zdjęciowa wynosi teraz zaledwie 1,1 m, a maksymalna skala odwzorowania zwiększyła się z 0,11x do 0,21x. Konfigurowalne przyciski umieszczone na tubusie obiektywu ułatwiają jego obsługę, a zamiana miejscami pierścienia zmiany ogniskowej i pierścienia ustawiania ostrości pozwoliła uzyskać lepsze wyważenie podczas trzymania sprzętu. Tubus wykonany z nowego stopu magnezu oraz soczewek ze szkła HRI i fluorytu sprawia, że jest to najlżejsza wersja obiektywu w historii, choć wcale nie mniej wytrzymała od poprzednich. Nowy obiektyw NIKKOR 70–200mm f/2.8E niewiarygodnie podnosi jakość obrazu, szybkość działania i lepszy komfort użytkowania. Tryb redukcji drgań SPORT VR i ergonomia wzorowana na zaprezentowanych niedawno przez firmę Nikon teleobiektywach o ogniskowych 400 mm, 500 mm i 600 mm to elementy, które z pewnością docenią fotografowie wykonujący zdjęcia szybkich, nieprzewidywalnych wydarzeń, korzystający z profesjonalnych lustrzanek cyfrowych, takich jak model D5 – mówi Dirk Jasper, kierownik ds. marketingu produktu w firmie Nikon Europe. Podsumowanie najważniejszych funkcji Skuteczniejsza redukcja drgań (VR) i lepsza współpraca z korpusem

Najnowsza generacja systemu redukcji drgań (VR) firmy Nikon pozwala stosować czasy otwarcia migawki nawet o 4 stopnie dłuższe niż w przypadku braku systemu VR¹, a jego aktywacja następuje błyskawicznie po wciśnięciu spustu migawki do połowy. Tryb redukcji drgań SPORT VR gwarantuje większą stabilność obrazu w wizjerze podczas fotografowania wyjątkowo dynamicznych scen. Udoskonalona funkcja śledzenia AF szybko i precyzyjnie ustawia ostrość w zmieniających się warunkach. Elektromagnetyczny mechanizm sterowania przysłoną sprawia, że system automatycznego ustalania ekspozycji działa niezwykle stabilnie – nawet podczas szybkiego wykonywania zdjęć seryjnych. Wyjątkowo stała jakość optyczna – aż po brzegi kadru

Nowa konstrukcja optyczna gwarantuje najwyższą jakość obrazu w całym kadrze. Składa się na nią sześć soczewek ze szkła ED, soczewka fluorytowa oraz soczewka o wysokim współczynniku załamania (HRI). Powłoka nanokrystaliczna zmniejsza występowanie refleksów i efektów flare, co przekłada się na wyraźniejszy obraz. Efekt kolorowych obwódek, aberracja chromatyczna i dystorsja są kontrolowane w całym zakresie ogniskowych. ¹ W trybie normalnym zgodnie ze standardem stowarzyszenia Camera & Imaging Products Association.



