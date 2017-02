Obiektyw PC NIKKOR 19mm f/4E ED do fotografii architektonicznej

Nikon prezentuje pierwszy obiektyw formatu FX z funkcją kontroli perspektywy (PC) wyposażony w dwa mechanizmy obrotu. To nowy poziom elastyczności w obszarze kompozycji. Obiektyw PC NIKKOR 19mm f/4E ED został stworzony dla fotografów z wyjątkowym wyczuciem przestrzeni i idealnie sprawdzi się w fotografii architektonicznej, artystycznej i krajobrazowej.

Kąt widzenia oraz wyjątkowe możliwości pochyłu i przesuwu, a co najważniejsze: obrotu pochyłu względem przesuwu, jak i całości układu optycznego sprawiają, że NIKKOR 19mm f/4E ED z ręcznym ustawianiem ostrości pozwala fotografom wykonywać zdjęcia z idealnego punktu wyjścia. Zarówno pochyłem, jak i przesuwem można sterować oddzielnie lub równocześnie, co przypomina ruchy aparatu wielkoformatowego. Fotografowie zyskują dzięki temu doskonałą kontrolę nad płaszczyzną ostrości i mogą z łatwością – za pomocą funkcji przesuwu – uzyskać zdjęcia pozbawione efektu zbieżności linii. Za pomocą funkcji przechyłu mogą również wykonywać zdjęcia krajobrazowe, na których wszystkie plany będą ostre – bez konieczności przymykania przysłony, jak w przypadku standardowych obiektywów. Kąt widzenia odpowiadający ogniskowej 19 mm doskonale nadaje się do fotografowania dużych obiektów i przestrzeni, a wyjątkowa konstrukcja optyczna obiektywu minimalizuje typowe dla obiektywów szerokokątnych zniekształcenia – nawet na brzegach kadru. Ten obiektyw formatu FX jest od dawna wyczekiwanym uzupełnieniem linii obiektywów NIKKOR z funkcją kontroli perspektywy. NIKKOR 19mm f/4E ED to odpowiedź na oczekiwania profesjonalnych fotografów korzystających z obiektywów PC, którym oferuje doskonałe połączenie kąta widzenia z bezkompromisową jakością obrazu w całym kadrze – mówi Dirk Jasper, kierownik ds. marketingu produktu w firmie Nikon Europe.. Podsumowanie najważniejszych funkcji Ultraszeroki kąt widzenia ogniskowej 19 mm

Dzięki kątowi widzenia ogniskowej 19 mm fotografowie mogą odwzorować rzeczywiste proporcje uwiecznianych obiektów lub skupić się w większym stopniu na strukturze, a nie na pierwszym planie. Wysoka precyzja: legendarna jakość obiektywów NIKKOR

Dwie soczewki asferyczne znacznie ograniczają zjawisko komy i inne rodzaje aberracji. Trzy soczewki ze szkła o superniskiej dyspersji minimalizują podłużną aberrację chromatyczną. Opracowana przez firmę Nikon powłoka nanokrystaliczna praktycznie eliminuje refleksy i flary w całym obszarze kadru, nawet podczas fotografowania pod światło. Obrót w dwóch warstwach: wykonywanie zdjęć z idealnego punktu wyjścia

Pochyłem i przesuwem można sterować oddzielnie lub równocześnie. Mechanizm pochyłu można obracać niezależnie o maksymalnie 90° w każdym kierunku. Możliwe jest również obrócenie całego obiektywu o maksymalnie 90°. Płynna obsługa: doskonała jakość wykonania i wyjątkowa ergonomia

Solidny mechanizm przesuwu pozwala na płynną obsługę. Obiektyw ma niewielkie wymiary i waży ok. 885 g. Ponadto jest wyposażony w powłoki fluorowe firmy Nikon, które aktywnie odpychają wodę, kurz i brud bez wpływu na jakość zdjęć.



