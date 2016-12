CN20x50 - nowy teleobiektyw filmowy od Canona stworzony z myślą o filmowaniu wydarzeń sportowych i przyrody

Canon rozszerzył serię obiektywów filmowych z serwomechanizmem o nowy model CN20x50 - wydajny superteleobiektyw stworzony z myślą o filmowaniu wydarzeń sportowych i przyrody. CN20x50 zapewnia doskonałą jakość obrazu, kontrolę kreatywną i jest pierwszym tego typu obiektywem łączącym wbudowany konwerter 1,5x, wiodący w swojej klasie zdejmowalny serwomechanizm, 20-krotne powiększenie oraz natywny zakres ogniskowych o wartości 50-1000 mm z możliwością rozszerzenia do niewyobrażalnych 75-1500 mm.

Obiektyw zaprojektowano z myślą o produkcjach telewizyjnych wykorzystujących kamery z matrycą formatu Super 35mm. CN20x50 doskonale sprawdza się w mobilnym środowisku, dając gwarancję najwyższej jakości, uniwersalności i użyteczności nagrań w rozdzielczościach HD, UHD i 4K. Wyposażony w najnowszy, całkowicie zdejmowalny serwomechanizm, umożliwiający płynne filmowanie w dynamicznych sytuacjach, obiektyw CN20x50 odpowiada na stale rosnące potrzeby sportowych i przyrodniczych produkcji telewizyjnych, rejestrowanych w rozdzielczości Ultra High Definition (UHD), prześcigając tym samym możliwości typowych obiektywów filmowych. Wszechstronny i niezawodny

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom współczesnych produkcji telewizyjnych, które często powstają w wymagających i nieprzewidywalnych warunkach, obiektywy filmowe powinny zapewniać przede wszystkim elastyczność zastosowań. Filmowanie dzikiej przyrody wymaga od operatorów pracy w ciężkich warunkach, co wiąże się z wykonywaniem ujęć z bardzo dużych odległości. Z kolei podczas filmowania wydarzeń sportowych niezbędne jest zachowanie najwyższej rozdzielczości obrazu, aby być jeszcze bliżej akcji np. na stadionie. W obu przypadkach niezbędny jest sprzęt, którzy pozwala błyskawicznie reagować na szybko zmieniający się bieg wydarzeń i właśnie takiego rozwiązania potrzebują współcześni operatorzy. Obiektyw CN20x50 waży jedynie 6,6 kg dzięki czemu jest w pełni mobilny i zapewnia najlepszy w swojej klasie zoom i zakres ogniskowych. Pozwala rejestrować obraz z dużej odległości zachowując doskonałą jakość – zarówno podczas relacjonowania wydarzeń sportowych, jak i tworzenia materiałów do filmów dokumentalnych. Ogromny zakres ogniskowych pozwala także zredukować ilość potrzebnego sprzętu, co ma znaczenie podczas pracy w terenie. Model CN20x50, który stanowi rozszerzenie linii obiektywów z serwomechanizmem Canon jest również przyjazny dla użytkownika, niezawodny i solidny. Łączy najlepsze elementy optyczne oraz odporność na warunki atmosferyczne i wstrząsy, dzięki czemu może być wykorzystywany podczas pracy w skrajnie niesprzyjających warunkach. Obiektyw CN20x50, który jest zgodny z szeroką gamą kamer, obsługuje również komunikację między obiektywem a body i będzie dostępny w dwóch wariantach: z mocowaniem EF i PL. Wersja z mocowaniem EF bazuje na systemie firmy Canon, a wersja z mocowaniem PL obsługuje technologię Cooke /i. W obu przypadkach możliwa jest również komunikacja przez 12-stykowe złącze szeregowe, co zapewnia pełniejszą integrację ze sprzętem najczęściej wykorzystywanym na planie. Zakres obrotu pierścienia regulacji ostrości wynosi 180 stopni, co pozwala zachować dokładność potrzebną do rejestrowania obrazu w rozdzielczości 4K z szybkością wymaganą przy produkcjach telewizyjnych. W sytuacjach, gdy każda sekunda jest na wagę złota, a operatorzy mają tylko jedną szansę na uchwycenie ujęcia, szybki zoom, przysłona i łatwa obsługa pozwalają błyskawicznie reagować na zmiany w filmowanej scenie, gwarantując uzyskanie pożądanego efektu. Nowy obiektyw jest kompatybilny z całą gamą akcesoriów do produkcji telewizyjnych i filmowych, takich jak systemy kontroli ostrości i zbliżenia czy matte box. Obsługuje także standardowe akcesoria, takie jak kontrolery ostrości, zapewniając niezwykłą wszechstronność. CN20x50 - cechy kluczowe: Superteleobiektyw z najdłuższą ogniskową w swojej klasie

Pozwala uchwycić każdy szczegół podczas sportowych i przyrodniczych produkcji telewizyjnych

Doskonałe ujęcia w najwyższej rozdzielczości 4K

Mobilna i trwała konstrukcja oraz intuicyjna obsługa Dodaj do: Share Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com



1

2

3

4

5 ( 0 Votes )