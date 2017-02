Lampa Olympus STF-8 Makro - kompaktowa, lekka, niezwykle solidna

Lampa Olympus STF-8 Makro to lekka i kompaktowa lampa wyposażona jest w system uszczelnień stosowany w aparatach oraz obiektywach OLYMPUS. To pierwsza na świecie dwupalnikowa lampa makro odporna na mróz, kurz oraz zachlapania*. Stosowana w połączeniu z odpornymi na niekorzystne warunki pogodowe obiektywami M.ZUIKO PRO oraz aparatami z serii OM-D otwiera przed miłośnikami fotografii nowe możliwości.

STF-8 została tak zaprojektowana, aby sprostać wymaganiom stawianym przez makrofotografię. Przy wykorzystaniu dwóch palników lampa oferuje liczbę przewodnią 8.5, a przy wykorzystaniu tylko jednego z palników — liczbę przewodnią 6. Stosunek mocy błysku pomiędzy prawą i lewą głowicą (A/B) może być regulowany w proporcjach od 1:8 do 8:1 na tylnym panelu ustawień. Lampa STF-8 Makro wyposażona jest w bardzo precyzyjny tryb TTL auto sync oraz manualne ustawienie mocy błysku w zakresie od 1/1 do 1/128. Dokładne dostosowanie mocy wyjściowej pomaga uniknąć prześwietlenia fotografowanego obiektu oraz pozwala na skrócenie czasu ładowania lampy. Budowa lampy STF-8 Makro umożliwia maksymalne skrócenie dystansu do fotografowanego obiektu. Dzięki niewystającym elementom lampa pozwala w pełni wykorzystać możliwości stosowanego obiektywu. Kąt rozbłysku światła może być regulowany przez pochylanie głowic w zakresie od 60° w górę do 40° w dół, a także przez obracanie ich wokół pierścienia mocującego. Ponadto, dla uzyskania wyjątkowych parametrów ekspozycji fotografowanego obiektu, głowice lampy STF-8 Makro mogą zostać zdemontowane z pierścienia mocującego i ustawione w pożądanym miejscu. Lampa STF-8 Makro jest kompatybilna z bezprzewodowym systemem wyzwalania błysku OLYMPUS RC (tryb commander) oraz wspiera tryby OLYMPUS Focus Bracketing, Focus Stacking i High Res Shot w aparatach OM-D E-M1 Mark II, E-M1 (bez trybu High Res Shot) oraz E-M5 Mark II (tryb manualny). OLYMPUS STF-8 GŁÓWNE CECHY: GN 8.5 przy wykorzystaniu dwóch palników; (GN 6 przy wykorzystaniu jednego palnika).

Wyjątkowo kompaktowa budowa.

MKompatybilna z trzema obiektywami M.ZUIKO: M.ZUIKO DIGITAL ED 30 mm 1:3.5 Macro, M. ZUIKO DIGITAL ED 60 mm 1:2.8 Macro,M. ZUIKO DIGITAL ED 12-40 mm 1:2.8 PRO.

Możliwość obrócenia lub zdemontowania głowic lampy dla uzyskania optymalnych warunków oświetleniowych.

Możliwość stosowania pierścieni pośrednich niezależnych producentów.

Niewystające elementy — doskonała lampa do fotografowania z bardzo małej odległości.

Kompatybilna z systemem bezprzewodowym OLYMPUS RC.

Wspiera wielokrotny błysk, Focus Stacking oraz High Res Shots.

Odporna na kurz, zachlapania oraz mróz*.

Dyfuzor dołączony do zestawu. Specyfikacja produktu może ulec zmianie.

* Odporność na zachlapania, odporność na kurz i mrozoodporność zgodne z procedurami testowymi OLYMPUS.



