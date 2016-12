Nowe niskokosztowe drukarki fotograficzne A4 firmy Epson

Epson zaprezentował nowe drukarki fotograficzne A4 wyposażone w system stałego zasilania w atrament oraz dotykowy wyświetlacz LCD. uzyskanie zdjęcia formatu 10x15 cm trwa zaledwie 12 sekund. Sześciokolorowe drukarki fotograficzne Epson A4 z systemem stałego zasilania w atrament, które nie wymagają komputera.

Epson zaprezentował sześciokolorowe drukarki fotograficzne A4 z systemem stałego zasilania w atrament i wyświetlaczem - L850 i L810, które nie wymagają komputera. Oba modele umożliwiają drukowanie zdjęć przy bardzo niskich kosztach i są przeznaczone dla miłośników fotografii, fotografów okolicznościowych, studiów fotograficznych, agencji reklamowych oraz placówek edukacyjnych, którym zależy na wysokiej jakości szybkim i ekonomicznym drukowaniu zdjęć. Uzyskanie kolorowego zdjęcia formatu 10 x 15 cm trwa zaledwie 12 sekund. Szybkość drukowania strony A4 na urządzeniach L850 i L810 wynosi do 37 str./min w trybie monochromatycznym i 38 str./min w trybie kolorowym1. Dla fotografów okolicznościowych największą zaletą modeli L850 i L810 jest to, że mogą pracować samodzielnie. Mogą drukować, a w przypadku L850 - także skanować i kopiować bez podłączenia do komputera. Model L850 skanuje i zapisuje pliki bezpośrednio na karcie pamięci. Obydwa urządzenia mogą drukować zdjęcia z kart pamięci lub bezpośrednio z dowolnego aparatu fotograficznego z technologią PictBridge. Obie drukarki są wyposażone w panel dotykowy do nawigacji z ekranem LCD o przekątnej 6,9 cm, zapewniający kontrolę funkcji skanowania, kopiowania i drukowania.



„Zdajemy sobie sprawę, że fotografia okolicznościowa wymaga niezawodnej drukarki A4, która umożliwia niemal natychmiastowy wydruk zdjęć. Postanowiliśmy pójść jeszcze o krok dalej i stworzyliśmy dwie drukarki, których użycie nie wymaga nawet komputera. Mając wciąż na uwadze jakość wydruków, w modelu L850 i L810 zastosowaliśmy technologię Micro Piezo i oryginalny atrament firmy Epson. Połączenie tych rozwiązań gwarantuje dokładność i niezmienną jakość zdjęć i dokumentów w rozmiarze A4 oraz brak konieczności częstych zabiegów konserwacyjnych” - wyjaśnia Grzegorz Mencfel, menedżer w polskim oddziale Epson Europe. Urządzenia L850 i L810 wykorzystują innowacyjny, pojemny system stałego zasilania w atrament firmy Epson (ITS). Gwarancja producenta obejmuje 3 000 stron wydruku lub rok korzystania z urządzenia. Oba modele zostały zaprojektowane do drukowania dużych ilości zdjęć i dokumentów przy najniższych możliwych kosztach. Te sześciokolorowe drukarki korzystają z dużych butelek z atramentem o pojemności 70 ml, co pozwala wydrukować - z jednego kompletu atramentów - do 1800 zdjęć o rozmiarze 10 x 15 cm2. Technologia szybkiego uzupełniania atramentu zapewnia czyste i łatwe uzupełnianie. Drukarki L850 i L810 mogą także drukować na powierzchni płyt CD/DVD. Obydwa modele będą dostępne w Polsce w styczniu 2015 roku, a ich ceny nie są jeszcze znane. Funkcje: Drukarka, skaner i kopiarka (L810 tylko drukowanie)

Zintegrowany wkład atramentowy o wysokiej pojemności

Technologia Micro Piezo

Oryginalny atrament firmy Epson

Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 6,9 cm z panelem dotykowym do nawigacji

Szybkość drukowania w formacie A4: do 37 str./min w trybie monochromatycznym i 38 str./min w trybie kolorowym 2

Szybkie drukowanie zdjęć - drukowanie zdjęcia o wymiarach 10 x 15 cm w ciągu ok. 12 sekund 2

Drukowanie bezpośrednio z kart pamięci i aparatów z technologią PictBridge

Sześć butelek o pojemności 70 ml z oryginalnymi atramentami firmy Epson (CMYKLcLm) w zestawie z drukarką 1. Informacje na temat warunków testowych można znaleźć pod adresem www.epson.eu/testing. 2. Podana wydajność została ustalona za pomocą oryginalnej metodologii firmy Epson na podstawie symulacji druku wzorców testowych zgodnie z normą ISO/IEC 29103. Podana wydajność NIE jest oparta na normie ISO/IEC 29102. Podana wydajność może różnić się w zależności od drukowanych obrazów, rodzaju używanego papieru, częstotliwości drukowania oraz warunków pracy, np. temperatury. Dodaj do: Share Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com



1

2

3

4

5 ( 0 Votes )