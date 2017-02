EOS M6 nowy bezlusterkowcem Canon i elektroniczny wizjer EVF-DC20

Canon zaprezentował najnowszy model bezlusterkowca z linii EOS M. Model EOS M6 wyposażono w 24,2-MP matrycę APS-C, system Dual Pixel CMOS AF i procesor DIGIC 7, dzięki czemu aparat oferuje szybkość i jakość charakterystyczne dla lustrzanki cyfrowej, ale w kompaktowym body. Moc i piękno

EOS M6 został wyposażony w procesor Canon DIGIC 7, który oferuje większą moc obliczeniową i wyjątkowo wyraźne detale w każdych warunkach oświetleniowych. W połączeniu z matrycą CMOS o rozdzielczości 24,2 MP i technologią Dual Pixel CMOS AF, aparat zapewnia jakość obrazu i szybkość działania charakterystyczne dla lustrzanek cyfrowych. Nowy bezlusterkowiec jest niezwykle szybki – rejestruje do 7 kl./s, a przy stałej ostrości nawet do 9 kl./s – a dzięki 5-osiowej stabilizacji obrazu wideo zapewnia idealnie płynny obraz w jakości Full HD. Efekt może być jeszcze lepszy w przypadku użycia obiektywu z dynamiczną stabilizacją obrazu, np. EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM. Łatwość sterowania i piękne wzornictwo EOS

EOS M6 oferuje kompaktową konstrukcję oraz nowoczesny design, charakterystyczny dla tej linii aparatów. Intuicyjny, duży, odchylany ekran dotykowy LCD oraz pokrętło nastaw obsługiwane kciukiem zapewniają pełną kontrolę nad aparatem i łatwość fotografowania bez względu na kompozycję ujęcia.

Łączność i udostępnianie

Rozbudowane opcje łączności Wi-Fi i NFC pozwalają szybko i łatwo udostępniać zdjęcia z każdego miejsca. Technologia Bluetooth® pozwala w prosty sposób łączyć się ze smartfonem i oglądać zdjęcia bez wyciągania aparatu z torby. Łączności Bluetooth® można również używać do zdalnego fotografowania – idealna funkcja do zdjęć grupowych lub dyskretnej fotografii przyrodniczej.

Nowy wizjer

Canon zaprezentował również najnowszy wizjer elektroniczny EVF-DC2 – lekki i kompaktowy, zewnętrzny wizjer kompatybilny z aparatami EOS M oraz wybranymi modelami Canon PowerShot. Nowy 0,39-calowy wizjer obejmuje wyświetlacz o rozdzielczości 2,36 mln punktów, dzięki któremu uchwycimy każdy szczegół, a dzięki 100-procentowemu pokryciu kadru mamy pewność, że na zdjęciu znajdzie się wszystko to, co widzi fotograf. Wysoka częstotliwość odświeżania 120 kl./s sprawia, że EVF-DC2 pokazuje ruch w czasie rzeczywistym i pozwala intuicyjnie przełączać się między ekranem a wizjerem poprzez podniesienie aparatu do twarzy. Waga EVF-DC2 to zaledwie 29g, dlatego jest on doskonałym uzupełnieniem aparatu EOS M6. EOS M6 – kluczowe cechy:

• Wysoka jakość, niewielkie rozmiary

• Szybkość fotografowania w każdej sytuacji

• Nowy poziom kreatywności w kręceniu filmów

• Funkcjonalności lustrzanki cyfrowej w kompaktowej obudowie

• Rozbudowane opcje łączności bezprzewodowej

Elektroniczny wizjer EVF-DC2 – kluczowe cechy:

• Łatwość kadrowania zdjęć

• Podniesienie wydajności pracy

• Przenośna konstrukcja Dodaj do: Share Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com



1

2

3

4

5 ( 0 Votes )