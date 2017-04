Nowy firmware dla Sigmy sd Quattro

Firma Sigma udostępniła nowe oprogramowanie dla aparatu sd Quattro, które wprowadza m.in. możliwość zapisu 12-bitowych zdjęć RAW (DNG), tryb Live View dla programu Capture Pro oraz szybszą pracę autofocusa przy współpracy z obiektywami z linii Art, Contemporary oraz Sports. Nowe oprogramowanie dla Sigmy sd Quattro oznaczono numerem 1.04. Wśród zmian jest jeszcze jedna - poprawiająca reprodukcję kolorów przy współpracy z lampą błyskową EF-630, przy ustawionym balansie bieli dla flesza (w tym wypadku trzeba też zaktualizować oprogramowanie lampy błyskowej EF-630 - więcej o tym tutaj). Aktualizacja firmware dla aparatu Sigma sd Quattro jest dostępna tutaj. Dodaj do: Share Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com



1

2

3

4

5 ( 0 Votes )